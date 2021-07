WEDGEPORT, NS, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont le pivot des collectivités côtières du Canada. Ce sont des carrefours de loisirs et des plaques tournantes pour l'industrie, et ils sont essentiels à la croissance de l'économie bleue du Canada. Le secteur canadien des produits de la mer emploie plus de 45 000 Canadiens et génère plus de sept milliards de dollars par année. Comme environ 90 % des produits de la mer sont débarqués dans des ports pour petits bateaux, ces infrastructures sont essentielles à l'économie locale et nationale du Canada. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement fédéral investit 300 millions de dollars pour réparer, améliorer et construire de nouveaux ports pour petits bateaux partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 22 millions de dollars dans le renouvellement de plusieurs ports dans les collectivités du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les fonds appuieront les travaux de reconstruction du brise-lames, de dragage, et de réparation des pieux existants au port de Wedgeport, ainsi que d'autres travaux dans les ports de Centreville, Dennis Point, Hampton, Meteghan et Parker's Cove. Une propriété sera également acquise pour construire une cellule de confinement, qui servira à gérer les déblais de dragage des ports de Centreville, Sandy Cove East, et Little River (Digby Neck).

Ces projets sont notamment financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme des Ports pour petits bateaux du gouvernement du Canada, afin d'appuyer l'industrie de la pêche commerciale et les collectivités locales.

« Le secteur canadien des produits de la mer rapporte plus de sept milliards de dollars chaque année, et la Nouvelle-Écosse est à l'avant-garde de ces exportations. Plus de 90 % de ces produits sont débarqués dans les ports pour petits bateaux. Avec notre budget fédéral de 2021, nous investissons 300 millions de dollars pour rendre nos ports plus verts, plus sécuritaires, et plus efficaces. Nous continuerons d'appuyer les femmes de nos secteurs des pêches, du tourisme, et de la construction, ainsi que les collectivités côtières et rurales qui dépendent des ports pour petits bateaux du Canada. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Dans le budget de 2021-2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du Canada .

s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du . Pêches et Océans Canada (MPO) maintient ouverts et le bon état des ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

(MPO) maintient ouverts et le bon état des ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Le MPO appuie 990 ports partout au Canada avec l'aide de plus de 5000 bénévoles des administrations portuaires.

avec l'aide de plus de 5000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de restauration des ports sont entrepris en coopération avec les autorités portuaires locales qui gèrent et exploitent les installations destinées aux utilisateurs locaux.

Le budget du programme des Ports pour petits bateaux pour 2021-2022 est d'environ 90 millions de dollars; de ce montant, environ 70 millions de dollars seront investis directement dans des projets de réparation, d'entretien, de construction, et de dragage dans les ports.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie pour une économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans l'ensemble des secteurs océaniques.

