Les résidents des communautés rurales du Manitoba auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin de services Internet haute vitesse fiables pour accéder à divers services, mesures de soutien et possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement de 1 045 800 $ pour permettre à jusqu'à 1 162 foyers des régions rurales de St. Laurent, Twin Lakes Beach, Laurentia Beach et Oak Point, au Manitoba, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fournis par Starlink.

Ce financement permettra à la municipalité rurale de St. Laurent de rembourser aux foyers de ces quatre communautés le coût initial de connexion au réseau de satellites Starlink. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de la municipalité rurale de St. Laurent.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance post pandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

« Cet investissement permettra d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à jusqu'à 1 162 foyers ruraux de St. Laurent et des secteurs environnants. Il permettra également de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'enseignement en ligne et d'aider les gens à communiquer entre eux. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des régions rurales à des réseaux Internet plus rapides et de meilleure qualité. Nous continuerons de faire de tels investissements dans les collectivités rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Ce projet facilitera grandement l'offre d'un accès à Internet plus abordable, fiable et rapide sur le territoire de la municipalité rurale de St. Laurent. Le financement obtenu stimulera le développement économique de nos collectivités et favorisera la croissance en attirant des entreprises et en incitant les jeunes et les étudiants à demeurer dans la région. Jusqu'à présent, les services Internet étaient insuffisants, voire inexistants. Pour notre communauté, il s'agit d'une nette amélioration. »

- La préfète de la municipalité rurale de St. Laurent, Cheryl Smith

« L'accès à Internet est une nécessité. Les populations qui vivent dans les communautés rurales et autochtones du Manitoba, sans accès à Internet haute vitesse, se retrouvent laissées pour compte. La pandémie a transformé en profondeur notre façon de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires en ligne. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, notre gouvernement s'assure qu'un plus grand nombre de Métis du Manitoba auront accès à Internet haute vitesse, ce qui profitera aux communautés locales. »

- Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint Boniface-Saint Vital, l'honorable Daniel Vandal

« L'annonce faite aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les résidents de St. Laurent. L'accès à Internet haute vitesse est un service essentiel dont l'importance a été multipliée en raison de la pandémie. Notre gouvernement est conscient qu'il est nécessaire de brancher les Canadiens, surtout ceux des régions rurales et éloignées, et nous continuerons de faire de tels investissements pour brancher les Manitobains partout dans la province. »

- Le député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid

« Nous savons que l'accès à Internet haute vitesse est une priorité pour les Canadiens des régions rurales et éloignées, et nous mettons à profit les toutes dernières technologies pour que l'ensemble de la population y ait accès. Internet haute vitesse n'est pas seulement pratique, c'est aussi une source d'occasions. Les médecins peuvent voir leurs patients à distance. Les entreprises peuvent se bâtir une clientèle un peu partout dans le monde. Les étudiants peuvent communiquer avec leurs pairs dans d'autres régions du pays. Cet investissement contribuera à ouvrir des possibilités économiques et sociales pour les résidents de St. Laurent. »

- Le député de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux

« Cet investissement est une façon de combler le fossé numérique et donnera aux résidents de St. Laurent la possibilité de profiter des services en ligne, y compris pour le télétravail, les soins de santé virtuels, l'apprentissage en ligne, et mille et une autres activités. L'annonce d'aujourd'hui est une manière de plus dont notre gouvernement offre un appui aux Manitobains des régions rurales ainsi qu'aux Métis de la province. »

- Le député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Jim Carr

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. À ce jour, 180 projets avaient été annoncés au titre du Volet de réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 92 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada .

réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 92 000 foyers des communautés rurales et éloignées au . Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a financé des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

