YELLOWKNIFE, NT, le 13 août 2021 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada fait des investissements historiques dans les infrastructures autochtones en vue de remédier aux lacunes en matière d'infrastructure essentielle et d'améliorer les résultats sur le plan économique, social et de la santé des communautés.

Aujourd'hui, Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé l'octroi de huit millions de dollars aux communautés métisses des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure essentielle et de logement, tels qu'ils ont été énoncés dans les plans d'infrastructure dirigés par les communautés.

Ce nouvel investissement historique s'ajoute aux investissements proposés dans le budget de 2021 pour répondre aux priorités immédiates en matière de logement et d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest, dont 25 millions de dollars au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour appuyer la construction de 30 nouveaux logements publics dans l'ensemble du territoire. Il répond en outre aux besoins urgents relevés par les partenaires des Territoires du Nord-Ouest qui n'ont jamais reçu de financement d'infrastructure fondé sur les distinctions.

Le gouvernement du Canada comprend qu'il faut combler les écarts économiques et sociaux qui existent entre les communautés autochtones et non autochtones et que l'accès à des infrastructures adéquates est essentiel à la santé et au bien-être économique et social d'une communauté.

Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada, le Canada travaille en collaboration avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Ce cadre stratégique a permis de constater qu'il fallait considérer l'infrastructure et le logement dans le Nord comme une priorité absolue afin de favoriser la résilience et la santé des populations autochtones et du Nord.

Citations

« Le gouvernement du Canada a entendu les partenaires métis des Territoires du Nord-Ouest lui faire part directement du besoin urgent de nouveaux investissements fédéraux dans les infrastructures de leurs communautés, en fonction de leurs priorités. De nombreuses communautés du Nord ont de la difficulté à accéder à des logements abordables, notamment en raison du nombre insuffisant de logements, du coût élevé des loyers, du surpeuplement et des infrastructures inadéquates. Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est clairement engagé à collaborer avec ses partenaires autochtones pour répondre aux besoins en infrastructure dans le Nord. Cet investissement permettra de répondre aux priorités immédiates des communautés métisses des Territoires du Nord-Ouest en matière d'infrastructure et contribuera à réduire les écarts dans les résultats sociaux que connaissent les peuples et les communautés autochtones du Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P. député

Ministre des Affaires du Nord

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer les infrastructures et le logement existants dans le Nord du Canada et à combler les écarts entre les Autochtones et les Non-Autochtones à cet égard. Ce financement permettra de répondre aux demandes urgentes qui ont été priorisées par les communautés métisses du Nord, d'améliorer leur qualité de vie et de créer de nouvelles possibilités pour les gens qui vivent dans ces communautés. Ensemble, nous créons les conditions nécessaires à l'édification de communautés autochtones saines, sûres et prospères. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les communautés autochtones du Nord ont des besoins essentiels en matière d'infrastructure et de logement auxquels il faut répondre dès maintenant. Il est très important de bâtir des communautés autochtones fortes dans le Nord pour accélérer le processus d'autodétermination. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Grâce à cet investissement direct dans les priorités des communautés métisses, le gouvernement du Canada démontre son engagement continu à améliorer l'accès au logement et à réduire le manque d'infrastructures dans les Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

«L'annonce de financement d'aujourd'hui marque une étape importante et un nouveau jour entre l'Alliance des Métis de North Slave et le gouvernement du Canada dans notre long cheminement vers la réconciliation avec la Couronne. Ce financement marque une étape que nous accueillons très favorablement. Le financement du Canada et le nôtre aideront nos aînés à accéder à un logement approprié et abordable en fonction de leurs besoins. Par surcroit, ce financement leur donne le choix de demeurer ici, avec nous, chez eux, dans les Territoires du Nord-Ouest. Je tiens aussi à remercier sincèrement notre député et notre bureau régional des Territoires du Nord-Ouest qui nous ont soutenu et aidé à faire de ce financement une réalité. Nous, à l'AMNS, attendons avec impatience une relation plus étroite avec le Canada, alors que nous continuons à travailler ensemble et avec le GTNO en vue de la réconciliation. »

Marc Whitford

Alliance des Métis du North Slave

« L'annonce de financement du gouvernement du Canada aujourd'hui survient à un moment où les membres de la Nation métisse des TNO font face à une véritable pénurie de logements. Nos membres travaillent fort et il est important qu'ils aient un endroit sûr où se sentir chez eux. Nous élaborerons des critères pour ce financement qui soutiendra nos aînés et fournira un appui aux Métis qui débutent dans la vie avec des emplois à temps plein. Il aidera nos membres à réparer leurs maisons, à en acheter et en construire de nouvelles. C'est une étape positive dans l'établissement d'une relation de gouvernement à gouvernement avec le Canada. »

Garry Bailey, président

Nation métisse des TNO

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé de nouveaux investissements sans précédent de plus de 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de combler les importantes en matière d'infrastructure essentielle entre les communautés autochtones et non autochtones et d'améliorer les résultats sur les plans économique, social et de la santé afin de favoriser une véritable réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse.

Ces investissements incluent le versement de 4,3 milliards de dollars au Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, dont 18 millions de dollars sur quatre ans aux communautés des Premières Nations hors réserve et aux communautés métisses dans les Territoires du Nord-Ouest, afin de répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure essentielle et de logement. L'affectation des fonds sera déterminée par les partenaires autochtones pour leurs communautés.

Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, le Canada travaille en collaboration avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Le Cadre fournit une orientation au gouvernement du Canada en ce qui a trait aux priorités, aux activités et aux investissements dans l'Arctique et le Nord d'ici 2030 et au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord.

Le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada le 10 septembre 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral a collaboré avec les représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux pour définir et élaborer conjointement la vision à long terme. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents de l'Arctique et du Nord, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de ces régions.

