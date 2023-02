MONCTON, NB, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et Dawn Arnold, mairesse de Moncton, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 36,3 millions de dollars pour moderniser les infrastructures municipales de Moncton et améliorer sa résilience aux changements climatiques.

Le projet comprend l'installation d'un égout pluvial et d'un égout sanitaire séparé sur la rue Downing et le boulevard Assomption, ainsi que le prolongement des services municipaux pour desservir le centre-ville en pleine croissance. Les rues seront surélevées pour compenser les hausses prévues du niveau de la mer, et les câbles aériens existants seront réinstallés sous terre pour accroître la résilience aux conditions météorologiques extrêmes.

Ces améliorations permettront d'accroître la capacité de la Ville de Moncton à gérer les eaux usées et les eaux pluviales, d'augmenter l'accès à l'eau potable et d'améliorer la circulation et l'accès des piétons dans ce secteur du centre-ville. Elles vont également accroître la capacité de la Ville de Moncton à s'adapter aux changements climatiques et aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Ces améliorations à la gestion de l'eau et aux routes du centre-ville de Moncton améliorent la capacité de la ville à gérer l'eau, les eaux pluviales et les eaux usées, ainsi qu'à protéger Moncton et ses résidents contre les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour investir dans ces types de projets, qui sont bons pour les gens et l'environnement. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans des projets d'infrastructure qui auront des avantages économiques et sociaux à long terme pour les gens du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un développement excitant qui mènera à des investissements du secteur privé pour soutenir la croissance de la région du Grand Moncton. Investir dans les infrastructures essentielles dans nos collectivités permet également d'atténuer les risques d'inondations catastrophiques. »

L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

« Ce financement est une bonne nouvelle. Il permettra d'apporter des améliorations importantes qui favoriseront la densification et la revitalisation globales de notre centre-ville et nous aidera à aller de l'avant avec la vision du centre-ville et le renouvellement des infrastructures détaillés dans le plan d'amélioration communautaire du centre-ville de Moncton. Merci aux deux ordres de gouvernement pour leur soutien continu dans la construction d'un centre-ville économiquement prospère, dynamique et durable. »

Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,5 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 12,1 millions de dollars et la Ville de Moncton investit plus de 9,7 millions de dollars.

investit plus de 14,5 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 12,1 millions de dollars et la investit plus de 9,7 millions de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 891 millions de dollars dans 440 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 891 millions de dollars dans 440 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 44 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'énergie verte.

afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'énergie verte. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Isabelle LeBlanc, Directrice des Communications, Ville de Moncton, 506-853-3592, [email protected]