Cet investissement aidera le secteur minier, le secteur gazier et pétrolier et le secteur des services publics à utiliser la technologie 5G pour améliorer la sécurité et la productivité

MARKHAM, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - La technologie transforme nos façons de vivre, de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Les Canadiens comptent déjà sur le sans-fil pour le travail, l'éducation et les soins de santé. Or, les technologies numériques peuvent aussi aider les entreprises à être plus productives et concurrentielles. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est important d'intégrer les technologies sans fil de pointe dans tous les secteurs de l'économie, et notamment dans le secteur industriel.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un investissement de 14 millions de dollars à Redline Communications (anglais). Cet investissement permettra à l'entreprise de mettre au point des produits de télécommunication de prochaine génération qui aideront le secteur minier, le secteur des services publics et le secteur gazier et pétrolier et à rehausser la sécurité et la productivité de leurs opérations.

Cet investissement appuiera un projet de 39,5 millions de dollars de Redline visant à mettre au point une solution sans fil 5G dite « industrielle » qui offrira des vitesses et une largeur de bande suffisantes pour maximiser les avantages de l'Internet des objets. Par exemple, l'équipement de Redline permettra aux clients d'assurer à distance le suivi et le contrôle de leur machinerie en faisant appel à l'intelligence artificielle, ce qui leur permettra d'interagir et de partager l'information en temps réel, tout en augmentant leur productivité et en renforçant la sécurité des travailleurs.

Redline est la plus grande entreprise de technologies sans fil de propriété canadienne et un leader des communications sans fil en réseau depuis plus de 20 ans. Cet investissement va contribuer à créer et à maintenir 111 emplois bien rémunérés pour des Canadiens et 13 postes pour des personnes inscrites à un programme d'alternance travail-études.

« Cet investissement dans une entreprise canadienne va renforcer la capacité du Canada dans le domaine des technologies 5G et aider Redline à demeurer à l'avant-plan des technologies sans fil. Il va aussi aider notre secteur industriel à demeurer concurrentiel. La technologie en question est très prometteuse, car elle va rehausser l'efficacité et la productivité des secteurs des mines, du gaz et du pétrole, tout en renforçant la sécurité de leurs employés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cet investissement va accélérer la mise au point de solutions et de produits innovants essentiels aux réseaux industriels qui sont mis sur pied avec nos principaux clients du monde entier. Nous sommes très reconnaissants de la confiance qui nous est accordée par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation et pour l'aide qui nous a été offerte. Nous allons pouvoir nous doter d'une équipe de premier plan hautement qualifiée à l'échelle mondiale et intensifier notre collaboration avec le milieu universitaire. »

- Le président-directeur général de Redline Communications, Stephen Sorocky

Située à Markham , en Ontario , Redline Communications est une entreprise de premier plan qui œuvre dans le domaine des réseaux privés de communications sans fil. Elle exerce ses activités depuis plus de 20 ans.

, en , Redline Communications est une entreprise de premier plan qui œuvre dans le domaine des réseaux privés de communications sans fil. Elle exerce ses activités depuis plus de 20 ans. Le financement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation. Redline s'est inscrite au Défi 50-30 du gouvernement du Canada , et s'est engagée à accroître la représentation et l'inclusion des divers groupes dans son milieu de travail. Elle s'est aussi engagée à atteindre la parité des genres et une représentation significative des groupes sous-représentés au sein de sa haute direction.

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Stephen Sorocky, Président-directeur général, Redline Communications, [email protected]

