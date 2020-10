L'investissement au titre du Fonds stratégique pour l'innovation appuiera la mise au point de petits réacteurs nucléaires propres et plus sûrs.

OAKVILLE, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial en matière d'énergie nucléaire et de sûreté nucléaire, et il se positionne en tête de la mise au point de la technologie des petits réacteurs modulaires (PRM). Ces réacteurs devraient apporter une contribution clé aux efforts visant à atteindre l'objectif du Canada de ne produire aucune émission nette de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. De plus, les projets dans ce domaine produiront des retombées économiques pendant la reprise suivant la pandémie de COVID-19.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui un investissement de 20 millions de dollars dans une entreprise technologique innovatrice de l'Ontario. L'entreprise fera ainsi un grand pas vers la commercialisation de sa technologie de PRM de pointe, qui ouvre la voie à des avantages environnementaux et économiques majeurs pour le Canada.

L'investissement effectué dans Terrestrial Energy (anglais), d'Oakville, permettra à l'entreprise d'atteindre plus rapidement un jalon clé préalable à l'obtention d'une licence auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Cette étape comprend une évaluation de l'acceptabilité de la technologie de quatrième génération que l'entreprise conçoit dans le cadre de son projet de réacteur intégral à sels fondus, évalué à 68,9 millions de dollars, qui constituera une source d'énergie abordable pour les organismes de services publics et l'industrie.

Dans le contexte de cet investissement, l'entreprise s'est engagée à créer et à maintenir 186 emplois à l'échelle du pays, ainsi qu'à créer 52 postes en enseignement coopératif.

Par ailleurs, Terrestrial consacre une tranche additionnelle de 91,5 millions de dollars à la recherche-développement.

Au cours de ce projet de deux ans et demi, Terrestrial tirera parti de la chaîne d'approvisionnement canadienne du nucléaire, qui jouit d'une renommée mondiale, ce qui pourrait créer plus de 1000 emplois au pays. L'entreprise accordera une importance particulière à l'égalité des genres et à la diversité, notamment en haussant la représentation des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

Le projet correspond aux objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada en favorisant la constitution d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et en faisant progresser la recherche à l'égard d'une nouvelle technologie transformatrice qui sera une pierre d'assise de la croissance économique et de l'innovation. Il appuie également la réalisation de la Feuille de route PRM, qui énonce une vision à long terme pour le développement et le déploiement de cette technologie au Canada et ailleurs dans le monde.

Des PRM sont en cours de conception à différentes échelles. Ces réacteurs sans émissions pourraient remplacer les sources d'énergie traditionnelles comme le charbon et les autres combustibles fossiles, et se substituer aux génératrices diesel dans les régions éloignées. La technologie pourrait aussi ouvrir de nouvelles avenues à l'énergie nucléaire, notamment pour l'extraction de ressources naturelles et l'élimination de combustibles fossiles dans le secteur industriel lourd, ce qui serait un atout pour la compétitivité des grands secteurs industriels du pays.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie la mise en place de cette technologie innovatrice en vue de produire de l'énergie de façon plus écologique et de consolider le leadership mondial du pays en matière de PRM. En soutenant la mise en marché de ces petits réacteurs, nous faisons un pas en avant pour l'environnement et l'économie, ce qui comprend la production d'énergie à faibles émissions, la création d'emplois hautement spécialisés et l'acquisition de propriété intellectuelle au profit du Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Les PRM changent complètement la donne. Ils pourront jouer un rôle déterminant dans la lutte aux changements climatiques et dans la reprise économique une fois la pandémie de COVID-19 passée. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan

« Le gouvernement du Canada marque des progrès clairs vers son objectif de déployer des PRM aux quatre coins du pays. Il reconnaît les grands avantages industriels et environnementaux de l'innovation nucléaire. Nous remercions les ministres Bains et O'Regan de leur vision, de leur leadership et de leur esprit de partenariat. Cela nous fait progresser vers la mise en service d'une énergie nucléaire abordable et concurrentielle pour l'industrie et les foyers du Canada, sous la forme de réacteurs innovateurs de quatrième génération. »

- Le chef de la direction de Terrestrial Energy, Simon Irish

Les faits en bref

Terrestrial Energy est une entreprise canadienne qui s'est hissée à la tête de l'industrie des technologies nucléaires en mettant au point des réacteurs de quatrième génération. L'entreprise est déterminée à produire de l'énergie de manière fiable et sûre, sans émissions et à un coût concurrentiel en mettant de l'avant un modèle avancé et hautement innovateur de réacteur de quatrième génération.

Cette contribution est accordée par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services aident les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

