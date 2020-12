VANCOUVER, BC, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Le saumon sauvage du Pacifique est vital pour les écosystèmes, l'économie, et le tissu social des collectivités côtières et de l'intérieur de la province de la Colombie-Britannique (C.-B.), et il fait partie intégrante de la culture de nombreuses Premières Nations. Dans le cadre des efforts continus visant à restaurer les habitats et à améliorer la santé des stocks, le Canada prend des mesures supplémentaires pour rétablir un passage naturel et durable des poissons sur le site du glissement rocheux survenu à Big Bar.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (MPO) a annoncé l'attribution d'un contrat de 176,3 millions de dollars à Peter Kiewit Sons ULC à Burnaby, en C.-B. (Kiewit) pour la conception et la construction d'une passe migratoire permanente sur le site du glissement rocheux de Big Bar. Les travaux de la nouvelle passe migratoire devant commencer à l'hiver 2020, elle devrait être opérationnelle d'ici le début de la migration du saumon du Fraser en 2022.

De considérables progrès ont été accomplis au cours de l'hiver 2019 et jusqu'en 2020, malgré les défis posés par l'éloignement du site de travail, les conditions météorologiques extrêmes, les risques naturels et la pandémie de COVID-19. Kiewit a réussi à construire l'accès au site de travail, à enlever d'importantes quantités de débris, à faire sauter des rochers, à élargir le chenal de la rivière, et à construire la passe migratoire « naturelle ». Ces travaux ont permis d'améliorer les conditions de migration à travers le canyon, en permettant aux poissons de remonter le courant à des niveaux qu'ils ne pouvaient pas atteindre en 2019, et en prolongeant la période de migration en rivière pendant les hauts débits en 2020. Des systèmes alternatifs de passage des poissons ont soutenu le mouvement des poissons jusqu'à ce que la réduction des débits d'eau, au milieu de l'été, permette aux saumons de migrer sans assistance au-delà du site du glissement rocheux.

Malgré ces efforts, le niveau record des eaux du fleuve Fraser en 2020, associé à l'obstacle que constitue le glissement rocheux, a eu des répercussions sur la migration du saumon en début de saison, déjà en difficulté. Une analyse conclue en juillet 2020 a déterminé qu'une passe migratoire est la seule solution à long terme qui puisse assurer un passage fiable des poissons à Big Bar. La nouvelle passe migratoire permanente favorisera la survie à long terme des populations de poissons à risque.

Jusqu'à ce que cette solution permanente soit mise en place, le MPO poursuivra ses efforts visant à améliorer la conservation d'urgence des stocks menacés de saumon du haut Fraser, en collaboration avec des groupes autochtones, des universitaires, et d'autres experts.

« Dès le premier jour, l'intervention sur le site de Big Bar a été un effort déployé par tout le monde sur le pont. Ensemble, le Canada, la Colombie-Britannique, et les Premières Nations ont supervisé d'incroyables initiatives en vue d'assurer le passage sûr du saumon. Nous sommes ravis que la construction d'une passe migratoire permanente commence bientôt. Il s'agit d'une solution durable à long terme, qui non seulement protégera, mais aidera à faire revivre nos populations de saumon sauvage dans le fleuve Fraser pour qu'elles retrouvent leur abondance antérieure. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Alors que nous poursuivons notre travail pour remédier au glissement rocheux de Big Bar, nous cherchons des solutions durables et à long terme pour améliorer la migration du saumon du Pacifique dans le fleuve Fraser. La passe migratoire permanente est la réponse scientifique visant à assurer un passage sûr des poissons à Big Bar, pour soutenir nos populations de poissons à risque. Nous sommes impatients de voir la passe migratoire opérationnelle et, ensemble, nos gouvernements continueront à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger et restaurer nos stocks de saumon sauvage du Pacifique. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et des Océans

« Le saumon revêt une grande importance culturelle pour les communautés des Premières Nations de toute la Colombie-Britannique. En tant qu'intendants de la terre, nous avons la responsabilité de protéger et de préserver ces poissons pour les générations futures. Les équipes de Kiewit et des Premières Nations, ainsi que le personnel provincial et fédéral, ont fait des progrès remarquables pour soutenir le saumon en migration en 2020. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral aille maintenant de l'avant avec une solution permanente à Big Bar. Nous espérons qu'une fois cette passe migratoire achevée, nous verrons de nouveau le saumon évoluer dans nos cours d'eau. »

Chef Roy Fletcher

Première Nation High Bar

« Le dévouement et l'intervention sans relâche face au glissement rocheux de Big Bar sont source d'inspiration. Tout le monde reste sur le pont, œuvrant à rétablir le passage, à fournir une protection supplémentaire aux stocks les plus touchés par le glissement, et à assurer un processus tripartite de collaboration pour atteindre ces objectifs. Les Premières Nations ont subi des contraintes sur leurs pêcheries pendant plusieurs années en raison de problèmes de conservation; le glissement rocheux a exaspéré ces problèmes. La décision d'aller de l'avant avec une passe migratoire permanente est essentielle pour protéger les stocks les plus vulnérables et l'identité culturelle associée au saumon. »

Gordon Sterritt

Représentant autochtone, comité directeur exécutif conjoint de Big Bar, et directeur exécutif de l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance

« Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est engagé à faire en sorte que les saumons réussissent à passer le site de Big Bar par leurs propres moyens, et nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour veiller à la restauration de cette importante section du fleuve Fraser afin que les saumons puissent s'épanouir. Les trois niveaux de gouvernement ont collaboré pour restaurer ce site, et la passe migratoire permanente sera un ajout important à ce travail continu. »

Fin Donnelly

Secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture du gouvernement de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le 23 juin 2019, le MPO a été informé d'un glissement rocheux à Big Bar, une section éloignée du fleuve Fraser, à 64 km au nord de Lillooet , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. Environ 110 000 m3 de débris sont tombés dans le fleuve, soit assez pour remplir 45 piscines olympiques.

Le 31 décembre 2019, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), au nom du MPO, a attribué un contrat de 17,6 millions de dollars à Peter Kiewit Sons ULC à Burnaby , en C.-B. pour des travaux de restauration du site. Ce contrat a été modifié à 70 millions de dollars pour inclure des travaux supplémentaires sur le site afin de soutenir le passage des poissons pendant la saison de migration et les opérations de transport de poissons du MPO.

, en C.-B. pour des travaux de restauration du site. Ce contrat a été modifié à 70 millions de dollars pour inclure des travaux supplémentaires sur le site afin de soutenir le passage des poissons pendant la saison de migration et les opérations de transport de poissons du MPO. Le 14 avril 2020, SPAC a attribué un contrat de 4,45 millions de dollars US, au nom du MPO, à Whooshh Innovations pour l'utilisation d'un système de transport pneumatique du poisson sur le site du glissement rocheux - le passage Whooshh Portal™.

Les systèmes alternatifs de passage du poisson mis en œuvre pour soutenir la migration du saumon du Fraser en 2020 comprennent le système Whooshh™, une échelle à poisson en béton, une roue à poisson, et un système camion-transport.

En 2020, plus de 161 000 saumons, dont le quinnat, le saumon rouge et le coho, ont migré au-delà du site de glissement rocheux de Big Bar. Environ 8 200 ont été déplacés par le système Whooshh™ et 1 500 par camion et transport.

Depuis le début, le MPO a travaillé en partenariat avec les gouvernements et les organisations des Premières Nations, ainsi qu'avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Au fur et à mesure de l'avancement de cette prochaine phase de travail critique, les experts des trois ordres de gouvernement, soutenus par les parties prenantes, les organisations à but non lucratif, et le milieu universitaire, continueront à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les répercussions de ce glissement rocheux sur les futurs stocks de saumon.

