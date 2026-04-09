VANCOUVER, BC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Depuis des générations, nos vastes forêts et les débouchés économiques qui en découlent ont soutenu et dynamisé les villes, les économies et les populations d'un bout à l'autre du pays. En 2026, le secteur forestier canadien se trouve toujours à un moment charnière en raison de la pression qu'exercent les droits de douane injustes imposés par les États-Unis. Or, le secteur est aussi porteur de belles occasions en lien avec l'application de notre nouvelle politique Achetez canadien et la construction d'infrastructures d'envergure et de nouveaux logements abordables à grande échelle, pour lesquels nous veillons à être nos meilleurs clients. Le gouvernement du Canada dispose d'une stratégie claire pour agir avec confiance : protéger ce que nous avons construit et transformer le secteur afin qu'il puisse croître et gagner en solidité, en résilience et en compétitivité pour les décennies à venir.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, a assisté au congrès du Council of Forest Industries en Colombie-Britannique, où il a annoncé un investissement fédéral de plus de 4 millions de dollars dans le cadre du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de Ressources naturelles Canada pour un projet visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement de construction en bois et à accroître la capacité du pays à produire des matériaux de construction de grande valeur fabriqués au Canada.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, Atlas Engineered Products Ltd. construira une nouvelle usine de fabrication à la fine pointe de la technologie, équipée de solutions de robotique avancée. Le recours à la robotique permettra d'augmenter la précision et l'efficacité, et de réduire les résidus afin de produire des poutres en bois solides et fiables, dans un souci de protection de l'environnement.

Dans le cadre de projets comme celui-ci, le Canada modernise son secteur forestier et innove au-delà des produits traditionnels - bioproduits à base de bois, biocarburants avancés et produits diversifiés de pâte et papier -, tout en augmentant la production de matériaux de construction de pointe, comme le bois massif. En vertu de la politique « Achetez canadien », l'approvisionnement fédéral accorde maintenant la priorité au bois et aux produits de bois d'ingénierie canadiens. Par le biais de Maisons Canada, le bois, le bois massif et les autres produits innovants en bois canadiens permettent de répondre aux besoins en logements au pays tout en stimulant la demande dans les scieries et les usines de fabrication à l'échelle nationale.

Le secteur forestier du Canada est plus qu'une simple industrie. C'est un secteur d'une importance vitale pour les collectivités, une source de bons emplois et un moteur de croissance économique durable. En défendant les travailleurs du secteur forestier d'aujourd'hui, en faisant équipe avec l'industrie pour moderniser le secteur de demain et en ouvrant de nouveaux marchés ici et partout dans le monde, le gouvernement du Canada veille à ce que le secteur forestier demeure un pilier de notre force nationale pour les générations à venir.

Citations

« Partout au pays, le secteur forestier est un pilier de notre économie; la vigueur de ce secteur et la prospérité du Canada sont donc indissociables. C'est pourquoi notre nouveau gouvernement investit dans l'innovation à l'échelle industrielle afin d'aider les scieries à poursuivre leurs activités, à maintenir et à créer des emplois, ainsi qu'à diversifier leur production pour fabriquer des produits de pointe à valeur ajoutée. En assurant la compétitivité des produits forestiers canadiens, nous bâtissons un secteur forestier plus solide et plus autonome pour la prochaine génération de Canadiens. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'innovation et l'ardeur au travail ont toujours occupé une place de choix dans le secteur forestier canadien, et nous investissons aujourd'hui dans le prochain chapitre. En conjuguant ressources canadiennes et technologies de pointe, des projets comme celui-ci permettent de créer de bons emplois, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement, de construire davantage de logements et de diversifier nos exportations. C'est ainsi que nous veillons à ce que l'industrie forestière d'ici demeure vigoureuse, compétitive et fièrement canadienne pour les générations à venir. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Atlas Engineered Products Ltd. est une entreprise canadienne basée à Nanaimo, en Colombie-Britannique, qui dispose d'un réseau de petites et moyennes entreprises en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le projet présenté dans l'annonce d'aujourd'hui sera réalisé à Clinton, en Ontario.





Le programme ITIF vise à favoriser l'adoption et le déploiement à grande échelle de technologies et produits innovants dans le secteur forestier canadien. Il appuie des projets qui rendent le secteur forestier plus résilient et durable en comblant le fossé entre développement et commercialisation de nouveaux produits et procédés novateurs.





Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures d'une valeur de plus de 2,35 milliards de dollars qui visent à protéger et à transformer le secteur forestier canadien. Il a notamment consacré des fonds au renouvellement du programme ITIF, du Programme d'innovation forestière, du programme de construction verte en bois et du Programme de leadership mondial sur les forêts, et à l'amélioration de l'accès au financement, à des mesures de soutien de la liquidité et à des mesures de protection des travailleurs et divers outils pour aider les entreprises à se moderniser et à investir pour l'avenir.





Pour faciliter la tâche des entreprises et employés du secteur forestier souhaitant accéder aux programmes fédéraux,

Ressources naturelles Canada a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique comprenant un nouveau site Web qui offre de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur forestier et un accès direct à des spécialistes du Ministère capables de prodiguer des conseils sur l'admissibilité et la présentation de demandes aux programmes.





Ressources naturelles Canada a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique comprenant un nouveau site Web qui offre de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur forestier et un accès direct à des spécialistes du Ministère capables de prodiguer des conseils sur l'admissibilité et la présentation de demandes aux programmes. Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars. En 2024, le Canada a exporté 66 % de sa production de bois d'œuvre de résineux, et près de 90 % de ces exportations sont allées aux États-Unis.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]