WINNIPEG, MB, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit 12,4 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle installation communautaire polyvalente verte à Winnipeg. Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau et député de Winnipeg-Sud, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la présidente-directrice générale de FortWhyte Alive, Liz Wilson.

Le financement servira à construire l'installation Buffalo Crossing, qui servira de porte d'entrée à FortWhyte Alive. FortWhyte Alive est un espace vert urbain de 660 acres remis en état à Winnipeg, au Manitoba, dont la vocation est d'offrir des programmes, des milieux naturels et des installations pour l'éducation environnementale, les loisirs de plein air et l'entreprise sociale. Le nouvel espace communautaire sera un centre d'expériences immersives récréatives et éducatives en plein air. L'installation de 18 000 pieds carrés, qui sera dotée d'éléments de construction écologiques et dont la conception et la construction respecteront une norme énergétique volontaire rigoureuse, offrira une exposition vivante de la résilience climatique tout en minimisant son impact sur la planète.

La nouvelle installation intégrera la collectivité dans son environnement de manière harmonieuse, soutenant ainsi la mission de FortWhyte Alive qui consiste à offrir des expériences fondamentales en plein air afin de favoriser les relations durables avec la nature et de promouvoir l'intendance environnementale. Le paysage environnant constituera également un lieu accessible, accueillant et invitant pour les membres de la collectivité qui souhaitent se rapprocher de la nature.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures vertes et récréatives favorisent le développement de collectivités saines et résilientes, permettent de protéger l'environnement et soutiennent le développement durable. L'annonce d'aujourd'hui concernant le financement de cette nouvelle installation polyvalente soutiendra la mission de FortWhyte Alive, qui consiste à lutter contre les changements climatiques et à bâtir une communauté de gestionnaires de l'environnement. Ce projet permettra aux Winnipégois et aux visiteurs d'avoir accès à des possibilités éducatives et récréatives de qualité pendant de nombreuses années. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous ouvrons la voie à un avenir prospère pour le Manitoba. Nous sommes fiers de cet investissement dans la nouvelle installation Buffalo Crossing, un lieu important qui permettra aux collectivités de mieux comprendre l'importance de la protection de notre environnement. Nous continuerons de travailler en collaboration avec nos partenaires à des projets qui permettent aux résidents de profiter des paysages à couper le souffle de la province pour les générations à venir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau et député de Winnipeg-Sud

« Grâce à ce généreux investissement vert de nos partenaires gouvernementaux pour notre collectivité, FortWhyte Alive continuera d'être un chef de file de la promotion de pratiques durables et de renforcer ses liens avec le monde naturel. Buffalo Crossing, notre nouveau centre des visiteurs situé sur le boulevard McGillivray, sera la porte d'entrée sud de notre site et offrira une plus grande capacité d'accueil pour les programmes éducatifs et les événements proposés tout au long de l'année. Buffalo Crossing sera non seulement la pièce maîtresse de FortWhyte Alive pour l'avenir, mais il servira aussi de catalyseur pour l'architecture résistante au climat dans l'ensemble de la province. »

Liz Wilson, présidente-directrice générale, FortWhyte Alive

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 12 400 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le gouvernement du Manitoba investit 3 366 304 $. Grâce au soutien des entreprises et aux collectes de fonds, un montant supplémentaire de 8 833 696 $ a été amassé pour le projet.

investit 12 400 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le gouvernement du investit 3 366 304 $. Grâce au soutien des entreprises et aux collectes de fonds, un montant supplémentaire de 8 833 696 $ a été amassé pour le projet. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mark Saunders, Gestionnaire, Communications et Image de marque, FortWhyte Alive, 204-989-8355, ext. 221, [email protected]