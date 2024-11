OAKVILLE, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - En donnant aux organisations locales les moyens d'éliminer les obstacles à l'accessibilité, le gouvernement du Canada fait en sorte que plus de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap aient accès aux services et aux programmes dont ils ont besoin et qu'ils puissent participer pleinement à la vie de leur communauté.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, Anita Anand, au nom de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a visité l'organisme Chiens-Guides de la Fondation des Lions du Canada, à Oakville, en Ontario. Elle en a profité pour annoncer un financement de 1 338 871 millions de dollars pour appuyer la création d'une école nationale de dressage pour chiens-guides.

Le projet, intitulé National Dog Guide Training School, consiste à bâtir une nouvelle école nationale de dressage pour chiens-guides entièrement accessible, y compris le stationnement, la station de recharge pour véhicules électriques et des ascenseurs à traction.

Ces fonds s'intègrent dans l'investissement du gouvernement du Canada effectué dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité, qui vise à éliminer ou à réduire les listes d'attente actuelles et à accroître l'accès aux programmes et aux services pour les personnes en situation de handicap.

Le financement annoncé aujourd'hui est en phase avec le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement et l'objectif de bâtir un Canada réellement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

Citations

« Pour les Canadiens en situation de handicap, les chiens-guides et les chiens d'assistance fournissent des services essentiels aux Canadiens et Canadiennes de tous âges. Les centres de dressage, comme celui que la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides est en train de construire avec l'aide du Fonds pour l'accessibilité, changeront des vies. Pour les personnes qui ont besoin de l'aide d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance, ce nouveau centre jouera un rôle important en les aidant à participer pleinement à la vie de tous les jours et à améliorer leur autonomie. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

« Cet investissement fédéral de 1,3 million de dollars permettra d'étendre le travail de la Fondation Lions du Canada Chiens-Guides. Grâce à un plus grand nombre de chiens dressés, les personnes en situation de handicap, y compris nos voisins et amis d'Oakville, pourront participer aux expériences de la vie quotidienne en toute sécurité et en toute liberté. »

- La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand

« Au cours des 40 dernières années, nous avons élevé, formé et jumelé plus de 3 200 chiens-guides, et nous en sommes au point où notre école est pleine à craquer. Le nouvel édifice marquera un tournant, en nous permettant d'améliorer nos programmes et de servir davantage de Canadiens et Canadiennes dans le besoin. »

- Bev Crandell, CEO, LFCDG

« Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai traversé une rue à quatre voies très fréquentée avec mon premier chien-guide… J'étais terrifiée de ne pas pouvoir voir! C'est dire à quel point j'étais limitée. Aujourd'hui, je vais partout avec mon chien-guide. C'est vraiment le jour et la nuit. Ces chiens sont très bien entraînés et c'est un investissement important de temps et d'argent, mais je peux vous assurer du fond du cœur qu'ils valent chaque cent investi. »

- Bev Berger, cliente de Vision Canine du Canada, Chiens-Guides de la Fondation des Lions du Canada

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, soit quelque 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité. En fait, le taux d'incapacité au Canada a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017.

a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017. Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets de construction, de rénovation ou de modernisation à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le Fonds pour l'accessibilité permet d'offrir aux personnes en situation de handicap plus de perspectives d'emploi en plus de leur donner la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services.

en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le Fonds pour l'accessibilité permet d'offrir aux personnes en situation de handicap plus de perspectives d'emploi en plus de leur donner la possibilité de participer aux activités communautaires et d'accéder aux programmes et aux services. Plus de 7 700 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité depuis son lancement en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à accorder 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025 à Emploi et Développement social Canada pour appuyer des projets supplémentaires dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité, ainsi que pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et s'attaquer aux obstacles auxquels elles se heurtent dans les collectivités et les milieux de travail partout au pays.

pour appuyer des projets supplémentaires dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité, ainsi que pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et s'attaquer aux obstacles auxquels elles se heurtent dans les collectivités et les milieux de travail partout au pays. Dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'importantes mesures pour soutenir les personnes en situation de handicap, notamment des investissements visant à mettre en place une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, à élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, à garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels, à créer un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes, et à améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap menés par le Programme fédéral de stages pour les Canadiens en situation de handicap.

