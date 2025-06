HALIFAX, NS, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le Musée maritime de l'Atlantique bénéficiera d'un nouvel ajout intéressant grâce à un investissement conjoint de plus de 6,5 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Canadian Maritime Heritage Foundation.

Ce financement est alloué à l'intégration d'une nouvelle école de navigation, en cours de construction, sur le site du Musée maritime situé sur le front de mer d'Halifax.

Une fois les travaux terminés, le personnel du musée offrira, dans les nouvelles installations, des ateliers et des programmes de construction de bateaux et de formation à la navigation à un plus grand nombre de jeunes à risque issus des communautés Mi'kmaq et afro-néo-écossaise, de jeunes issus des communautés d'immigrants et de réfugiés, ainsi que de jeunes femmes. Les programmes de l'école de navigation sont actuellement offerts dans de petits hangars à bateaux situés sur le site du Musée maritime, qui fait partie du réseau des musées de la Nouvelle-Écosse, ce qui limite le nombre de jeunes pouvant y participer.

Puisqu'elle sera située au-dessus du port, la nouvelle école de navigation sera exposée à des risques d'inondation et d'ouragan. Par conséquent, sa construction intégrera des caractéristiques de résilience climatique, notamment une élévation suffisante pour résister à la montée du niveau de la mer et une solidité suffisante pour résister à un ouragan de catégorie 2. Le bâtiment sera également doté de caractéristiques d'efficacité énergétique, par exemple des fenêtres à triple vitrage et une thermopompe à haut rendement. L'installation devrait répondre aux normes du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

« La nouvelle école de navigation adaptée au climat constituera un ajout positif sur le front de mer d'Halifax. Elle offrira la possibilité d'enseigner les techniques traditionnelles de construction de bateaux et de navigation à un plus grand nombre de jeunes issus de divers milieux. Lorsque nous investissons dans des infrastructures résilientes aux changements climatiques, nous faisons en sorte que ce que nous construisons soit protégé aujourd'hui et pour l'avenir. »

Shannon Miedema, députée de Halifax

« Notre fondation s'inspire depuis des années de l'engagement profond des dirigeants et du personnel du Musée maritime envers la création d'une école de navigation pour les enfants à risque issus de communautés marginalisées de toute la Nouvelle-Écosse. En partageant son rêve d'école de navigation et ses valeurs communautaires avec ses généreux donateurs, notamment la province de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada, dans le cadre de son programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, et Irving Shipbuilding, le Musée a suscité un élan de soutien financier pour la construction de l'école de navigation et le développement de ses programmes, un soutien à la fois impressionnant et touchant. À ce jour, des entreprises du secteur privé, des fondations et des particuliers ont fourni 4 686 000 $ pour le projet de l'école de navigation, dont 3 061 000 $ pour les immobilisations et 1 625 000 $ pour les programmes. »

John Hennigar-Shuh, président, Canadian Maritime Heritage Foundation

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 269 400 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Canadian Maritime Heritage Foundation s'élève à 3 275 000 $.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

