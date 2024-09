Le financement de TRIUMF favorisera les percées médicales et la recherche en physique au Canada

VANCOUVER, BC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Les chercheurs et les scientifiques canadiens ont besoin d'infrastructures et d'installations de recherche modernes et de haute qualité pour faire des découvertes qui nous permettront de relever des enjeux de taille à l'échelle mondiale. Le gouvernement fédéral investit dans ces installations pour consolider la position du pays en tant que chef de file mondial de la recherche et de l'innovation, et pour attirer et retenir en poste les meilleurs chercheurs qui soient dans leurs domaines respectifs.

Aujourd'hui, le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, s'est rendu, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au centre canadien des accélérateurs de particules TRIUMF pour souligner l'investissement du gouvernement de 399,8 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024.

Ce soutien permettra à TRIUMF de moderniser l'infrastructure autour de son cyclotron, le plus grand accélérateur de particules de ce type au monde. Cette modernisation permettra à TRIUMF et à ses partenaires des universités canadiennes de rester à l'avant-garde de la recherche en physique, de réaliser de nouvelles percées médicales et de concevoir de nouveaux traitements dans des domaines comme la mise au point de médicaments et le traitement du cancer.

« Les installations de recherche du Canada jouent un rôle essentiel pour trouver des solutions aux grands défis de l'heure et réaliser des percées scientifiques. L'investissement du gouvernement dans TRIUMF assurera un soutien continu à l'une des installations de recherche de calibre mondial du Canada. Il contribuera aussi à stimuler l'innovation en matière de recherche et à créer un meilleur avenir pour toute la population du pays et d'ailleurs dans le monde. »

- Le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan

« Grâce au budget de 2024, le gouvernement poursuit ses investissements historiques en science et en recherche. Son soutien aux installations et aux infrastructures de recherche du Canada permettra d'accélérer la croissance économique, de stimuler l'innovation et de faire des découvertes qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne. Le gouvernement est fier de soutenir les travaux de pointe réalisés à TRIUMF, qu'il s'agisse de la recherche sur les plus petites particules de l'univers ou du développement d'isotopes pour diagnostiquer et traiter les maladies. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants de cet investissement historique dans la science canadienne. Le gouvernement fédéral reconnaît la valeur inestimable de l'infrastructure de l'accélérateur de TRIUMF de calibre mondial, des contributions de notre communauté à l'écosystème universitaire national et de la formation de la prochaine génération de leaders en STIM. Il est aussi bien conscient du leadership qu'exerce le Canada dans le grand domaine de la science à l'international. »

- Le président-directeur général de TRIUMF, Nigel Smith

Depuis 2016, y compris les initiatives proposées dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards dans des initiatives de science et de recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents ainsi que dans d'autres mesures de soutien en science et en technologie.

Le budget de 2024 propose l'octroi de 825 millions de dollars sur cinq ans et de 199,8 millions de dollars par année par la suite, pour accroître le soutien accordé aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat, ainsi que le versement d'un financement de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans et de 748,3 millions de dollars par année par la suite aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

En incluant le financement de TRIUMF, le budget de 2024 prévoit des investissements de 734 millions de dollars dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

