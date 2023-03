BELLEVILLE, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Neil Ellis, maire de la Ville de Belleville, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 150 000 $ pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur les autobus électriques à batterie et l'élaboration d'un plan de transition pour le parc d'autobus de la Ville de Belleville.

L'étude et le plan permettront à la Ville de Belleville d'évaluer son état de préparation à la transition vers des autobus à zéro émission. Une fois terminée, l'étude fournira à la Ville un plan pour guider l'acquisition des autobus et des infrastructures de recharge.

Grâce à l'électrification de leurs parcs d'autobus, les collectivités luttent contre les changements climatiques, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Le transport en commun à zéro émission est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Ce financement permettra à la Ville de Belleville de jeter les bases d'une transition vers un parc d'autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec ses partenaires pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de pouvoir offrir aux résidents des options de transport plus durables et plus écologiques. En tant que ville, nous nous efforçons de réduire l'impact de nos services sur l'environnement, et le transport en commun à zéro émission nous permettra d'aller encore plus loin dans nos efforts. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux pour leur soutien. Nous sommes impatients d'aller de l'avant avec ce projet stimulant. »

Neil Ellis, maire de la Ville de Belleville

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 156 467 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission.

investit 156 467 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission de 2,75 milliards de dollars, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

, qui s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Ces investissements dans le transport en commun complètent le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

