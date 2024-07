Hitachi Énergie réaménagera deux de ses installations au Canada pour maintenir la production de composants électriques clés destinés aux marchés national et international

VARENNES, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets pour bâtir une économie plus forte et prospère dans un monde à faibles émissions de carbone, au profit de la population.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'une contribution de 30 millions de dollars, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, pour appuyer un projet de Hitachi Énergie Canada. Dans le cadre de ce projet de trois ans, l'entreprise mettra en place un nouveau laboratoire d'essai de transformateurs à la fine pointe de la technologie à son usine de transformateurs de grande puissance située à Varennes, au Québec, et rehaussera ses capacités en matière de technologies de courant continu à haute tension (CCHT). Hitachi Énergie établira également un centre de collaboration et de simulation de CCHT à son siège social dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. L'entreprise pourra ainsi effectuer au pays des simulations de systèmes de CCHT pour ses clients du Canada et de l'étranger, ce qui favorisera l'innovation, le transfert de connaissances et la croissance économique.

Dans la lignée de l'initiative Accélérateur net zéro du Canada, le projet soutiendra les avancées dans le domaine des technologies propres, de même que la transition du pays vers une économie carboneutre. En effet, le Canada aura besoin d'une plus grande capacité de production d'électricité afin de soutenir l'électrification accrue de l'économie. De plus, la technologie de transport du CCHT représente une occasion de moderniser de façon économique l'infrastructure canadienne en vue de prévenir les pannes. Qui plus est, le projet contribuera à réduire les émissions indirectes de gaz à effet de serre en accroissant la part d'énergie renouvelable dans le réseau, alors que l'utilisation de combustibles fossiles diminuera en faveur de l'électricité.

À l'aide de cette contribution, Hitachi créera 67 emplois de haute qualité, en plus de maintenir son effectif actuel. En outre, cette contribution donnera lieu à des occasions d'emploi pour étudiants, soit 285 postes pour des personnes inscrites à un programme d'alternance travail-études.

Citations

« Notre gouvernement continue d'agir pour lutter contre les changements climatiques, dans l'intérêt des Canadiens. Ce projet représente un pas en avant vers l'atteinte de la carboneutralité. Il est on ne peut plus important de bâtir un réseau électrique fiable, et ce projet se traduira par une modernisation grandement nécessaire, en plus d'être porteur d'avancées dans l'électrification propre de notre économie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Chaque mesure que nous prenons en faveur d'un avenir carboneutre est un pas dans la bonne direction. En investissant dans les industries, les entreprises et les technologies novatrices aujourd'hui, nous nous dotons des outils nécessaires pour bâtir une économie plus propre et un avenir plus durable pour le monde de demain. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

Faits en bref

L'initiative Accélérateur net zéro du Canada aide les chefs de file de l'industrie dans les secteurs de l'énergie à adopter des solutions novatrices à faibles émissions de carbone afin que le pays puisse atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

aide les chefs de file de l'industrie dans les secteurs de l'énergie à adopter des solutions novatrices à faibles émissions de carbone afin que le pays puisse atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Hitachi Énergie Canada est un fabricant de systèmes et de technologies énergétiques dont le siège social se trouve dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, au Québec. Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de la société suisse Hitachi Energy Ltd., qui fait partie du groupe de sociétés Hitachi.

est un fabricant de systèmes et de technologies énergétiques dont le siège social se trouve dans l'arrondissement de à Montréal, au Québec. Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de la société suisse Hitachi Energy Ltd., qui fait partie du groupe de sociétés Hitachi. Parallèlement à l'investissement de 30 millions de dollars du gouvernement fédéral, Hitachi obtient une contribution équivalente d'Investissement Québec.

