OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à cœur d'assurer la sécurité des Canadiens et de faire prospérer les collectivités en finançant des projets dans le domaine de l'éducation qui visent à encourager les jeunes à risque à continuer à fréquenter l'école et à éviter les activités criminelles. Ces projets sont particulièrement importants dans le contexte où la COVID-19 a provoqué des fermetures d'école et des changements dans les méthodes pédagogiques ainsi que soulevé des défis considérables sur le plan de la santé mentale et sociale des élèves.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé un investissement pouvant s'élever jusqu'à 4,5 millions de dollars sur cinq ans pour élargir le programme Alternative Suspension des YMCA du Québec, un programme de prévention du décrochage scolaire qui invite les jeunes vulnérables de 12 à 17 ans à participer à des activités personnalisées en remplacement de la suspension traditionnelle. Cet investissement permettra d'élargir le programme à de nouveaux endroits au pays, notamment en Colombie‑Britannique, en Ontario et au Québec, et, ainsi, offrir des services à 1 600 jeunes supplémentaires.

Le programme offre des ateliers, des rencontres individuelles avec un intervenant et des périodes consacrées aux travaux scolaires aux jeunes qui traditionnellement seraient suspendus de leur école, en plus de les diriger vers des ressources communautaires et scolaires. Ce programme a pour but de limiter les facteurs de risque de délinquance en accompagnant ces jeunes dans leur démarche de retour à l'école; de réduire les suspensions à répétition; et d'améliorer leurs résultats sur le plan scolaire et social. Le programme YMCA Alternative Suspension a fait ses preuves, avec 85 % de ses participants qui démontrent par la suite un changement positif de comportement à l'école.

C'est la première fois que le gouvernement du Canada se tourne vers une formule de financement par obligation à impact social (OIS) dans le contexte de sécurité communautaire où les investisseurs fournissent l'investissement de départ et le gouvernement du Canada verse une somme de rendement sur investissement une fois les buts sociaux atteints. Si les résultats ne sont pas atteints, les investisseurs ne reçoivent ni somme de rendement sur investissement ni remboursement du capital.

L'OIS a été élaboré par Sécurité publique Canada de concert avec Impact Canada et MaRS Discovery District, qui ont aidé à trouver des partenaires d'investissement pour appuyer cette formule de financement novatrice. Ces investisseurs sont les suivants : Toronto Foundation, Inspirit Foundation, Lawson Foundation, Robert Kerr Foundation et la Counselling Foundation of Canada. Les YMCAs du Québec ont engagé un évaluateur tiers pour valider les résultats du programme, pour en déterminer l'efficacité et pour documenter la démarche en vue de sa prochaine application.

« Investir dans des modèles reconnus de sécurité communautaire comme le programme Alternative Suspension des YMCA du Québec aura des retombées positives sur les collectivités canadiennes en dotant les jeunes en situation précaire des outils et de l'attention dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles sur la route du succès, en les aidant à ne pas décrocher de l'école et à devenir des membres actifs de leur milieu. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les programmes d'accompagnement des jeunes sont d'une importance fondamentale dans l'aide accordée aux jeunes à risque pour leur éviter de décrocher de l'école et pour les aider à éviter les activités criminelles. Je suis fier d'appuyer les efforts du YMCA pour élargir son programme Alternative Suspension. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Nous sommes fiers d'élargir nos efforts de première ligne dans notre travail auprès des jeunes par l'intermédiaire du programme YMCA Alternative Suspension de façon à rejoindre un plus grand nombre de jeunes dans un plus grand nombre de régions. À maintes reprises, le programme a démontré ses nombreuses répercussions positives dans tous les aspects de la vie de ses participants. Grâce à un modèle novateur de travail, Alternative Suspension aide les jeunes à persévérer dans leurs études, à prendre des décisions judicieuses et, en fin de compte, à obtenir leur diplôme. »

- Stéphane Vaillancourt, président-directeur général, Les YMCAs du Québec

« Ce modèle d'investissement privé est une façon unique de verser aux YMCA du Québec et à leurs YMCA partenaires des sources de financement plus durables, s'ils respectent leur engagement à obtenir des résultats significatifs. Maintenant plus que jamais nous devons trouver de nouveaux moyens pour répondre aux besoins des populations disproportionnellement touchées par la pandémie. »

- Alex Ryan, vice-président principal, MaRS Discovery District

« La Toronto Foundation est très enthousiaste à l'idée de participer à l'OIS du programme YMCA Alternative suspension. Ce mécanisme de financement novateur est doté d'un fort pouvoir de leadership et pourrait ouvrir la voie à d'autres programmes à fort impact social dans l'avenir. Il s'harmonise parfaitement avec les objectifs de la Toronto Foundation en matière d'investissements à incidence sociale et nous sommes heureux que les sommes de rendement soient directement reliées au succès des élèves. »

- Denise Arsenault, chef de l'exploitation, Toronto Foundation

« Inspirit est ravi de soutenir la croissance du programme YMCA Alternative Suspension. Les réussites du projet sont très motivantes et nous avons confiance en la capacité de chaque YMCA d'adapter sa programmation aux besoins des diverses collectivités locales du pays. La Fondation est convaincue que cette approche axée sur la collectivité est gage de changement. »

- Jory Cohen, directeur des finances et des investissements à impact, Inspirit Foundation

« La Fondation Robert Kerr est prête à miser sur les leçons apprises pendant près de dix ans de subventions sur le terrain, en soutien aux besoins fondamentaux et urgents des enfants et des itinérants. En agissant plus précisément à l'intersection des collectivités et des marchés de capitaux, par des investissements comme l'obligation à impact social du YMCA, nous serons d'autant plus en mesure d'aider les jeunes à poursuivre leurs études secondaires et de contribuer à leur prospérité. »

- Bri Trypuc, directeur général, Robert Kerr Foundation

Les élèves décrocheurs sont environ huit fois plus susceptibles d'aller en prison et, ainsi, de coûter au système de justice pénale plus de 350 millions de dollars en augmentation des dépenses en seulement un an, selon une recherche menée par l'Université Simon Fraser .

. Les nombreuses évaluations du programme YMCA Alternative Suspension effectuées au cours de ses 20 ans d'existence ont révélé qu'il contribuait à réduire le nombre de mesures disciplinaires adoptées envers les élèves à risque de décrocher de l'école. Les répercussions des quelque 150 000 heures de soutien offertes à des jeunes Canadiens font du programme YMCA Alternative Suspension le candidat idéal à des visées d'expansion continue dans des collectivités partout au pays.

En ce moment, le programme est offert à plus de 30 endroits au Québec et au Canada , et des partenariats ont été établis avec plus de 30 conseils scolaires, 200 écoles secondaires et 250 partenaires activement engagés dans leur travail auprès de plus de 3000 élèves par année.

, et des partenariats ont été établis avec plus de 30 conseils scolaires, 200 écoles secondaires et 250 partenaires activement engagés dans leur travail auprès de plus de 3000 élèves par année. Intégré au Bureau du Conseil privé, l'Initiative Impact Canada est un effort pangouvernemental qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.

MaRS Discovery District est le plus grand centre d'innovation urbain en Amérique du Nord. Organisme sans but lucratif enregistré, MaRS mobilise tous les acteurs de l'écosystème technologique afin de favoriser la réalisation de percées majeures, de faire croître l'économie et de générer des retombées en résolvant les problèmes qu'ont vraiment les gens dans la vie réelle, au Canada et partout dans le monde.

