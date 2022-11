BARRIE, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora, et Alex Nuttall, maire de Barrie, ont annoncé un financement conjoint de 3,3 millions de dollars pour un programme pilote d'autobus électriques à batterie.

« Pour atteindre notre objectif de réduction nette des émissions d'ici 2050, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Notre investissement dans le programme pilote d'autobus électriques à batterie de Barrie marque la première étape de la transition de la Ville vers un parc de véhicules de transport en commun entièrement électrique. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires en vue d'investir dans des options de transport durable dans les collectivités », a souligné Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« La Ville de Barrie s'est engagée à réduire ses émissions à zéro d'ici 2050. Cet investissement du gouvernement fédéral nous aidera à nous rapprocher de cet objectif en nous permettant de passer plus rapidement à un réseau de transport en commun plus écologique pour notre collectivité », a souligné Alex Nuttall, maire de Barrie.

Le financement servira à l'achat de deux autobus électriques à batterie et des infrastructures de chargement nécessaires. Barrie Transit étudiera leur fonctionnement afin de recueillir des données sur la demande future en électricité et les exigences en matière d'infrastructures. Cela permettra en fin de compte d'orienter les plans futurs de la Ville de Barrie pour l'électrification complète de son parc de véhicules de transport en commun.

Le gouvernement du Canada et la Ville de Barrie investissent conjointement un total de 3,3 millions de dollars dans ce projet pilote.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada verse 1,65 million de dollars à ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission.

verse 1,65 million de dollars à ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, d'un montant de 2,75 milliards de dollars, on accepte désormais les demandes aux termes des volets Planification et Capital. Les demandeurs admissibles peuvent solliciter un financement pour contribuer à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des systèmes de transport scolaire et de transport en commun, y compris l'achat d'autobus à émission zéro et des infrastructures connexes. Ce fonds est étroitement coordonné avec l'engagement de la Banque de l'infrastructure du Canada en vue d'investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal.

en vue d'investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Fonds pour le transport en commun à zéro émission, le Fonds pour le transport actif et le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, y compris des renseignements sur l'admissibilité et la présentation d'une demande de financement en cliquant sur les liens ci-dessous.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, financement qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, financement qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, offrant aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, offrant aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Ces investissements dans le transport en commun complètent le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de rendre le transport propre et abordable disponible dans chaque collectivité.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean-Sé[email protected], (343) 574-8116; Scott LaMantia, Conseiller principal en communications, Ville de Barrie, 705-794-0517, [email protected]; Relations avec les médias Infrastructure Canada, 613-960-9251Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]