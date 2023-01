TERRITOIRE MOHAWK DE TYENDINAGA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, et Don Maracle, chef de la bande des Mohawks de la baie de Quinte, ont annoncé un investissement fédéral de 30,25 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de soins pour personnes âgées sur le territoire mohawk de Tyendinaga.

Ce nouvel établissement de soins de longue durée pour la bande des Mohawks de la baie de Quinte comptera 128 lits. Il offrira un foyer à une population croissante d'aînés dans la Première Nation et assurera la prestation de services essentiels aux résidents, y compris des soins infirmiers et personnels en tout temps, des activités sociales et des services alimentaires. Il contribuera simultanément à entretenir des liens avec la langue, la culture et la collectivité. Doté de composantes écoénergétiques et carboneutres, il s'agira du premier foyer de soins de longue durée écologique dans la communauté.

La conception détaillée de la nouvelle installation étant presque terminée, les travaux devraient débuter en juillet 2023. Une fois le projet terminé, les services de soins de longue durée qui sont offerts au foyer de soins de longue durée pour personnes âgées permettront aux membres de la collectivité de continuer à vivre et à vieillir sur le territoire mohawk de Tyendinaga.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les aînés font partie intégrante des leaders de leurs communautés et doivent être en mesure d'avoir accès à des soins de qualité et prodigués avec compassion. Grâce à cet investissement de plus de 30 millions de dollars dans un nouveau foyer de soins de longue durée pour la bande des Mohawks de la baie de Quinte, on pourra offrir aux aînés des services dirigés par des Autochtones et leur permettre de conserver leurs liens avec leur communauté et leur culture. Les services dirigés et fournis par des Autochtones donnent de meilleurs résultats en matière de santé et de mieux-être. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au chef Maracle et au Comité du chef sur les soins de longue durée. Cette collaboration est un autre exemple de réconciliation en action. »

Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Je remercie le secrétaire parlementaire Vance Badawey d'avoir assisté à cette importante annonce d'un financement pour la construction d'un centre de soins de longue durée et foyer pour personnes âgées agréé dans le but de répondre aux besoins critiques dans notre région. Cet établissement donnera l'occasion à nos membres et à d'autres personnes de recevoir des soins dans un cadre adapté sur le plan culturel et de soutenir le développement économique local par la création d'emplois et de possibilités dans notre collectivité. Nous avons parcouru un long chemin pour en arriver là et je repense au travail acharné du Comité du chef sur les soins de longue durée, qui nous a permis d'obtenir un permis et d'encourager divers partenaires à travailler ensemble en vue d'obtenir le résultat que nous constatons aujourd'hui. J'exprime ma gratitude à tous nos bailleurs de fonds, qui ont fait de ce projet une réalité. Je remercie notre personnel et nos entrepreneurs ainsi que le personnel du gouvernement, qui ont tous travaillé avec diligence pendant de nombreuses années. Il s'agit vraiment d'une réalisation exceptionnelle, dont les personnes qui ont besoin de soins pourront tirer parti pour les générations à venir. »

Chef R. Donald Maracle, chef élu de la bande des Mohawks de la baie de Quinte

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 30 millions de dollars dans ce projet :

investit 30 millions de dollars dans ce projet : Infrastructure Canada apporte une contribution de 25 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

apporte une contribution de 25 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

Services aux Autochtones Canada fournit 5 millions de dollars sur deux ans, soit de 2022 à 2024, par l'intermédiaire du Programme des établissements de santé, ainsi que 250 000 $ dans le cadre du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique dans le but de soutenir la conception architecturale.

Le PBCVI fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada , qui prévoit une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui répondent aux besoins élevés des collectivités mal desservies à l'échelle du pays.

, qui prévoit une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui répondent aux besoins élevés des collectivités mal desservies à l'échelle du pays. Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organisations autochtones et les organismes sans but lucratif intéressés par le PBCVI sont invités à présenter une demande sur le site Web d'Infrastructure Canada.

