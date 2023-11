TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) fait un pas de plus vers l'électrification complète de sa flotte d'autobus grâce à un investissement fédéral de plus de 33 millions $ du gouvernement du Canada pour soutenir quatre projets de transport en commun à Trois-Rivières. Annoncés par le ministre Sean Fraser, le ministre Pablo Rodriguez et le président du conseil d'administration de la STTR, Michel Byette, ces projets profiteront à la collectivité en améliorant le réseau de transport public actuel pour le rendre plus fiable, plus efficace et plus écologique.

Le financement annoncé permettra notamment de mettre en œuvre les phases 1 et 2 du projet d'électrification du centre de service de la STTR, pour lequel le gouvernement du Canada investit 30 037 725 $. La phase 1 du projet prévoit entre autres la réalisation des études, des plans et des devis, la mise en place de bornes de recharge pour autobus électriques, l'agrandissement du garage à l'arrière du bâtiment, l'installation de la sous-station électrique, ainsi que l'aménagement de l'atelier mécanique pour l'entretien d'autobus 100% électrique.

La phase 2 vise pour sa part l'aménagement du garage existant et du centre d'approvisionnement, ainsi que l'aménagement d'emplacements de recharge pour les autobus utilisés pour le transport adapté des personnes. Certains travaux d'aménagement extérieur sur les aires gazonnées et des stationnements sont également prévus.

De plus, l'aide financière annoncée permettra l'acquisition de deux nouveaux autobus électriques de 12 mètres par la STTR, pour laquelle le gouvernement du Canada investit 1 082 967 $. Chaque autobus sera accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite. L'ajout de ces deux nouveaux autobus électriques sur le réseau de transport en commun actuel contribuera à réduire les gaz à effet de serre et ainsi lutter contre les changements climatiques.

L'investissement d'aujourd'hui servira également à implanter des mesures préférentielles sur le réseau de la STTR via la mise en place de technologies de signalisation prioritaires pour le transport en commun. Ces équipements d'infrastructure technologique, pour lesquelles le gouvernement du Canada contribue 2 081 784 $, aideront à améliorer la qualité et la fiabilité du réseau de transport en commun actuel en diminuant la variabilité du temps de parcours.

Citations

« Des transports en commun efficaces créent des collectivités plus saines, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et favorisent la lutte contre les changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui pour quatre projets de transport en commun à Trois-Rivières nous aidera à atteindre ces objectifs, tout en offrant aux Québécois et Québécoises des services sûrs et fiables pour se déplacer. En investissant dans nos infrastructures de transport en commun, notre gouvernement joue un rôle essentiel pour assurer la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. Les quatre projets annoncés aujourd'hui en sont de beaux exemples! Ils permettront aux résidents de Trois-Rivières de bénéficier d'un réseau de transport en commun propre, fiable et de qualité pour se rendre là où ils doivent aller. Rendre le transport en commun plus efficace et lutter contre les changements climatiques, c'est ça livrer pour le Québec! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une avancée significative pour le transport collectif à Trois-Rivières. Les investissements du gouvernement du Canada permettront à la Société de transport de Trois-Rivières de réaliser des progrès majeurs dans l'électrification de sa flotte d'autobus, renforçant ainsi notre engagement à offrir non seulement un service efficace, mais aussi respectueux de l'environnement. »

Michel Byette, président du conseil d'administration de la Société de transport de Trois-Rivières

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 33 202 476 $ dans ces projets tandis que la Société de transport de Trois-Rivières contribue 4 410 533 $. Le gouvernement du Québec investit également dans ces quatre projets. Le montant de la contribution provinciale sera annoncé à une date ultérieure.

investit 33 202 476 $ dans ces projets tandis que la Société de transport de Trois-Rivières contribue 4 410 533 $. Le gouvernement du Québec investit également dans ces quatre projets. Le montant de la contribution provinciale sera annoncé à une date ultérieure. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce programme fait partie du Plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral.

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce programme fait partie du Plan Investir dans le du gouvernement fédéral. Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 21 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada avec une contribution fédérale totale de plus de 2,8 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 5,6 milliards de dollars.

avec une contribution fédérale totale de plus de 2,8 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 5,6 milliards de dollars. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Charles-Hugo Normand, Directeur des communications et des partenariats, Société de transport de Trois-Rivières, 819-373-4533, [email protected]