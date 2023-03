Ce financement appuiera le développement de technologies commercialisables en matière d'informatique, de capteurs, de communications sécurisées et de matériaux de pointe

OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - La science et les technologies quantiques sont des domaines clés qui peuvent propulser la résilience et la croissance à long terme du Canada, grâce à leur énorme potentiel en matière de commercialisation et de percées révolutionnaires, notamment en ce qui concerne une conception de médicaments plus efficace, de meilleures prévisions climatiques, une navigation facilitée ainsi que des innovations dans le domaine des technologies propres. Les technologies quantiques canadiennes passant des laboratoires de recherche au marché et aux activités commerciales, le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec des entreprises canadiennes et ses autres partenaires pour veiller à ce qu'elles puissent prospérer en cette nouvelle phase et à renforcer la position du Canada en tant que chef de file de la commercialisation du domaine quantique.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,4 million de dollars pour Quantum Industry Canada (QIC) dans le cadre de la Stratégie quantique nationale. Cet investissement vise à nous assurer que l'innovation et les talents du Canada dans le domaine quantique se traduisent par le succès commercial des entreprises canadiennes, par une prospérité économique et par la création d'emplois bien rémunérés.

Le rôle principal de QIC, un consortium d'entreprises canadiennes spécialisées en technologie quantique, est de faire en sorte que les représentants d'industries canadiennes clés puissent plus facilement s'associer à des entreprises du domaine quantique pour trouver des solutions technologiques aux problèmes des consommateurs, tout en renforçant la relation entre le gouvernement du Canada et l'industrie quantique. QIC servira également de liaison entre les entreprises canadiennes et des partenaires internationaux stratégiques, dans le cadre de relations axées sur l'informatique et les logiciels quantiques, les communications et la cryptographie quantique et les technologies de détection quantiques, pour attirer des investissements, déployer des technologies quantiques et élaborer des normes internationales.

Pour favoriser la collaboration avec des partenaires aux vues similaires, QIC a récemment signé un protocole d'entente dans le but de mettre sur pied officiellement l'International Council of Quantum Industry Associations (le Conseil), qui rassemble quatre associations dans le monde : Quantum Industry Canada, le Quantum Economic Development Consortium des États-Unis, la Quantum STrategic Industry Alliance for Revolution du Japon et le European Quantum Industry Consortium. Le Conseil vise à renforcer la communication et la collaboration entre les différents consortiums sur leurs objectifs et leurs approches en matière de développement des technologies quantiques à l'échelle mondiale. Faire partie de ce conseil permettra au Canada de demeurer un chef de file mondial dans le domaine. QIC animera une réunion des membres du Conseil dans les semaines à venir ainsi qu'une réunion future qui sera ouverte à toutes les entreprises du domaine quantique au Canada.

Citations

« La science d'aujourd'hui est l'économie de demain et la science quantique est à la tête de cette transition. Notre gouvernement est fier de collaborer avec Quantum Industry Canada pour consolider la position du pays en tant que chef de file mondial des technologies quantiques, pour stimuler la collaboration internationale et pour attirer des investissements dans des entreprises dirigées par des Canadiens, et ce, dans le but de faire croître notre écosystème quantique et de créer des emplois bien rémunérés pour ces derniers. Nous veillerons à ce que le domaine quantique continue d'être source de succès pour les entreprises canadiennes et d'aider l'industrie à offrir des solutions recherchées à l'échelle mondiale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada est reconnu depuis longtemps comme chef de file mondial en recherche et en innovation quantique, ce qui crée un énorme potentiel de prospérité. Quantum Industry Canada a pour objectif de stimuler la participation et la collaboration nécessaires pour transformer ce potentiel en des retombées concrètes pour les Canadiens. »

- Le président du conseil d'administration de Quantum Industry Canada, Michele Mosca

Faits en bref

Quantum Industry Canada fera la promotion d'ateliers propres au gouvernement et y participera. Ces ateliers offriront à l'industrie de nouveaux points de vue sur des sujets d'intérêt, comme la propriété intellectuelle, la sécurité et l'approvisionnement.

La Stratégie quantique nationale, assortie d'un investissement de 360 millions de dollars, consolide la position de chef de file mondial du Canada en recherche quantique et favorise la croissance des entreprises, le perfectionnement des technologies et le développement des talents dans ce domaine au sein de notre pays.

Les missions de la Stratégie pourront être atteintes grâce à des investissements dans les trois piliers suivants : la recherche, le talent et la commercialisation.

Une étude commandée par le Conseil national de recherches Canada en 2020 indique que, d'ici 2045, une fois les technologies quantiques bien implantées, le secteur quantique du Canada deviendra, si l'on inclut toutes les retombées économiques, une industrie de 139 milliards de dollars offrant 209 200 emplois.

