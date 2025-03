SAINT JOHN, NB, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral de plus de 48 millions de dollars pour soutenir la construction ou la réparation de plus de 850 logements abordables à Saint John.

L'annonce a été faite par Wayne Long, député fédéral de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick.

Le lieu où a été faite l'annonce, l'ensemble The Abbey, situé au 181, rue Charlotte, à Saint John, a reçu plus de 1 million de dollars en contributions par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Il s'agit d'un projet de réparations essentielles et de mise à niveau afin d'en accroître l'efficacité énergétique. Il comprend l'installation de nouvelles fenêtres et d'un nouveau parement et la mise à niveau des systèmes mécaniques pour le chauffage et les conduites d'eau. Une fois achevées, ces réparations permettront d'améliorer les conditions de logement de 96 ménages.

Une liste détaillée de tous les ensembles résidentiels qui ont reçu du financement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Grâce au Fonds pour le logement abordable, à l'Initiative des terrains fédéraux, au Fonds d'innovation pour le logement abordable et aux partenariats, nous serons bientôt en mesure d'inaugurer 857 logements neufs ou réparés à Saint John. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ces cinq projets dans la ville, nous bâtissons une collectivité forte et dynamique ici, à Saint John. En plus de répondre aux besoins immédiats de la population du Nouveau-Brunswick, nous leur assurons un avenir meilleur, ce qui aura une incidence positive sur les familles pour les générations à venir. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John--Rothesay

« En investissant dans le logement abordable, notre gouvernement répond aux besoins immédiats en matière de logement et investit dans l'avenir de nos enfants, de nos familles et de nos économies locales. Le logement abordable renforce nos collectivités et notre province, et je suis très heureux de voir ces projets se concrétiser. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) est un programme doté d'une enveloppe de 580 millions de dollars destinés à des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement total devrait permettre d'appuyer la construction d'environ 10 800 logements locatifs abordables sur six ans. Le FILA offre un soutien financier flexible pour encourager, élaborer et mettre à l'essai un éventail d'innovations dans les domaines des modèles financiers et de financement et des techniques et technologies de construction, ainsi que d'autres approches novatrices en matière de logement.

est un programme doté d'une enveloppe de 580 millions de dollars destinés à des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement total devrait permettre d'appuyer la construction d'environ 10 800 logements locatifs abordables sur six ans. L'Initiative des terrains fédéraux (ITF) appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires à des promoteurs admissibles. Ces biens immobiliers, offerts à coût réduit ou nul, pourront être aménagés ou rénovés en vue de la création de logements abordables.

Renseignements supplémentaires :

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble résidentiel Programme Adresse Financement Construction ou réparations Nombre de logements Projet pilote d'aménagement rapide de logement rural pour la main-d'œuvre Fonds d'innovation pour le logement abordable Chipman 24 870 947 $ Construction 60 1461 Manawagonish Rd Project Fonds pour le logement abordable 1461 Manawagonish Road 2 372 488 $ Construction 19 The Abbey Fonds pour le logement abordable 181 Charlotte Street 1 440 000 $ Réparations 96 Maison d'hébergement Fonds pour le logement abordable Adresse non divulguée 7 599 145 $ Réparations 184 Saint John Non Profit Housing Inc. Repairs Fonds pour le logement abordable Saint John 4 940 000 $ Réparations 494 Maison d'hébergement Initiative des terrains fédéraux Adresse non divulguée 7 013 600 $ Construction 4 Total : 48 236 180 $

857

*Comme pour tous les ensembles de logements destinés aux femmes et aux enfants fuyant la violence, l'adresse n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

