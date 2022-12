Cet investissement appuiera des entreprises canadiennes qui mettent au point, commercialisent et lancent de nouvelles technologies

QUÉBEC, QC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des entreprises mettant au point des technologies d'avant-garde et des solutions novatrices qui profitent aux Canadiens, en particulier aux personnes âgées, et qui leur permettent de veiller à leur santé et de conserver leur autonomie et leur mode de vie.

Aujourd'hui, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 47 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation. Cet investissement vise à appuyer le réseau envisAGE de MEDTEQ+, un projet de 154 millions de dollars, mis en place en collaboration avec AGE-WELL (un réseau national qui développe des technologies et des services pour faciliter un vieillissement en bonne santé). Cette contribution permettra de réunir des membres de l'industrie, des experts en santé et des investisseurs pour mettre en branle jusqu'à 100 projets visant à produire à plus grande échelle puis à commercialiser des technologies qui sont conçues par des petites et moyennes entreprises et qui sont prêtes à être lancées sur les marchés, tant au pays qu'à l'étranger.

La population canadienne âgée de 65 ans et plus devrait doubler de 2009 à 2036. MEDTEQ+ et AGE-WELL collaboreront donc pour faire progresser l'écosystème AgeTech par la mise au point, la validation et la démonstration de technologies destinées à aider les personnes âgées et leurs aidants à relever les défis liés au vieillissement à domicile. Il est notamment question ici de technologies de santé numériques et d'intelligence artificielle permettant la surveillance à distance des patients, l'analyse des données et la communication avec les fournisseurs de soins à l'aide de la télésanté et de la médecine virtuelle.

MEDTEQ+ et AGE-WELL s'emploient à accélérer le développement de solutions technologiques médicales innovantes et à faciliter la conception et la mise au point de nouvelles technologies au Canada. Le réseau envisaAGE leur permet de financer des projets axés sur l'autonomie des personnes âgées, leur santé cognitive, la santé de leur mode de vie et leurs moyens de communication. envisaAGE a comme objectif de créer 500 emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, et d'attirer de nouveaux investissements dans les entreprises de ce domaine.

« L'investissement annoncé aujourd'hui mènera à la création de nouvelles technologies canadiennes qui apporteront des avantages importants à nos aînés et à leurs proches. Ces technologies offriront aux personnes âgées les outils dont elles ont besoin pour veiller à leur santé et conserver leur autonomie et leur mode de vie. Grâce à cet investissement, MEDTEQ+ et AGE-WELL collaboreront pour unir les efforts de divers investisseurs, entreprises et experts dans le but de réduire le coût des soins de santé et de permettre aux Canadiens de continuer à habiter où ils sont le plus à l'aise : leur chez-soi. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les Canadiens veulent vieillir à proximité de leur foyer et de leur famille. Pour ce faire, ils méritent et ont besoin d'avoir accès à des soins de santé sécuritaires et de qualité. C'est pour cela que nous finançons des initiatives comme MEDTEQ+ qui font usage de la technologie pour non seulement aider les Canadiens à vieillir chez eux, mais à améliorer les services de soins de santé pour nos populations vieillissantes grâce aux données sur la santé et celles sur la santé numérique.»

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les aînés qui souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible tout en recevant les soins dont ils ont besoin. Notre investissement dans MEDTEQ+ soutiendra de nouveaux projets et de nouvelles technologies qui aideront directement les aînés et leurs soignants à relever les défis du vieillissement. Les personnes âgées méritent de vivre dans la dignité et cet investissement s'aligne sur nos efforts pour donner aux personnes âgées les soins qu'elles méritent tout en vieillissant chez elles. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

« MEDTEQ+ mène fièrement ce projet audacieux qui mobilisera notre large bassin de talents dans les sphères technologique, sociale et entrepreneuriale afin de relever les défis liés au vieillissement au Canada et aux quatre coins du monde. Nous savons parfaitement à quel point il est important et urgent de soutenir l'adoption de solutions hautement efficaces qui améliorent la qualité de vie des aînés. D'ailleurs, plus de 100 petites et moyennes entreprises innovatrices ayant des visées internationales se penchent sur ces questions. Conjointement avec AGE-WELL, nous voyons le réseau envisAGE comme un vecteur de transformation du mode de vie de la population vieillissante, ainsi que comme une source de bienfaits socioéconomiques d'envergure internationale. »

- La présidente-directrice générale de MEDTEQ+, Diane Côté

« AGE-WELL a le plaisir de diriger le réseau envisAGE de pair avec MEDTEQ+. Cette initiative aidera les entreprises canadiennes à croître, à prendre de l'envergure et à accélérer la mise en marché de leurs produits. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera au développement de l'écosystème d'innovation AgeTech au Canada en soutenant la commercialisation et l'adoption de technologies. AGE-WELL continuera à revendiquer l'octroi de soutien à des travaux de recherche de pointe qui alimentent la filière de l'innovation, de sorte que cet écosystème puisse s'épanouir pendant de nombreuses années à venir. »

- Le directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, Alex Mihailidis, Ph. D.

MEDTEQ+ est un organisme sans but lucratif situé à Montréal, au Québec, qui a été établi en 2010 avec le mandat de favoriser le développement au Canada de technologies des soins de santé innovantes.

de technologies des soins de santé innovantes. AGE-WELL est un réseau pancanadien sans but lucratif qui se consacre à la mise au point de technologies, de services, de politiques et de pratiques qui profiteront aux aînés et à leurs aidants.

Le réseau envisAGE établira un écosystème national d'innovation, qui étudiera les questions liées au vieillissement afin de rehausser la compétitivité du Canada et d'appuyer les partenaires de l'industrie dans la commercialisation de nouvelles technologies destinées à soutenir les aînés et leurs aidants.

et d'appuyer les partenaires de l'industrie dans la commercialisation de nouvelles technologies destinées à soutenir les aînés et leurs aidants. Le réseau envisAGE bénéficie déjà du soutien financier de plus de 90 organismes répartis dans six provinces, qui se sont engagés à verser 85 millions de dollars. Il compte dépasser le seuil des 400 organisations membres au cours des six prochaines années.

