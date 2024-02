OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'utilisation de technologies propres en tant que stratégie clé pour protéger l'environnement et favoriser la croissance économique. Les entreprises canadiennes des secteurs des pêches et de l'aquaculture se renforcent en investissant dans des solutions propres pour améliorer leur performance environnementale.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un financement de plus de 3,5 millions de dollars pour 18 initiatives dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture (PATPPA).

Ce financement fédéral appuie les petites et moyennes entreprises dans leurs efforts pour adopter et intégrer des technologies novatrices et propres dans leurs activités commerciales. En intégrant ces technologies et ces solutions dans les pêches et l'aquaculture, les producteurs peuvent réduire les répercussions sur l'environnement, notamment la consommation d'eau et d'énergie, les émissions, la demande en plastique, les déchets, ainsi que les prises accessoires d'espèces de poissons non ciblées. Le Programme prévoit également des fonds pour mettre à l'essai des innovations ou des technologies de transformation à un stade avancé dans le secteur de l'aquaculture au Canada.

Ces fonds supplémentaires destinés à appuyer l'adoption de technologies propres dans les secteurs des pêches et de l'aquaculture au Canada permettront d'améliorer la performance environnementale et la compétitivité.

Citations

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement donne à nos producteurs, pêcheurs et transformateurs aquacoles, ainsi qu'aux pêcheurs commerciaux, les outils dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des pratiques plus écologiques, et investir dans des techniques et des technologies de pointe. D'un océan à l'autre, je suis convaincue que cet investissement aidera les secteurs de l'aquaculture et des pêches à devenir encore plus durables et écologiques. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En bref

D'un océan à l'autre, les pêches commerciales et l'aquaculture participent de manière importante à l'économie canadienne. Ces secteurs contribuent chaque année à hauteur de 4,5 milliards de dollars au produit intérieur brut, et créent des milliers de bons emplois pour la classe moyenne, plus particulièrement dans les collectivités côtières, rurales et autochtones.

Le PATPPA a été lancé en 2017. Les bénéficiaires du Programme ont fait état des réductions de leur consommation d'eau et d'énergie, des émissions et des déchets, ainsi que des améliorations de la productivité et de la compétitivité.

