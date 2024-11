RICHMOND, BC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, car ils rassemblent les gens pour travailler et se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens. Dans le cadre du budget de 2024, 463,3 millions de dollars sur trois ans seront investis dans la réparation et l'entretien des ports pour petits bateaux. Cela s'ajoute au budget annuel de 90 millions de dollars du Ministère dédié à ces ports.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie afin d'aider tout le monde à aller de l'avant, le député Parm Bains, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui un investissement de 32 millions de dollars sur trois ans dans plusieurs projets dans la région du Pacifique.

Ces projets portent sur d'importantes améliorations de l'infrastructure essentielle de dix-huit ports de la région du Pacifique, dont neuf sur l'île de Vancouver, quatre dans le Lower Mainland, deux sur la Sunshine Coast, deux dans les îles Gulf et un sur la côte Nord. Les travaux sur ces projets devraient commencer à l'automne 2024. Le budget global comprend également 11,15 millions de dollars, pour réaliser des projets mineurs visant à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité dans divers ports, au besoin.

L'industrie de la pêche est au cœur de nombreuses collectivités côtières du Canada, et les pêcheurs ont besoin de compter sur des ports pour petits bateaux qui sont sécuritaires et fiables. Puisque les changements climatiques provoquent une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, il est essentiel d'investir dans des infrastructures plus résilientes et, surtout, sécuritaires pour les utilisateurs des ports.

Ces investissements soutiennent le développement économique local pour les générations à venir, en fournissant des ports fonctionnels aux Canadiens qui travaillent dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture, de la construction, et du génie maritime.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont l'épine dorsale de nos communautés de pêcheurs dynamiques d'un océan à l'autre et à l'autre, y compris ici en Colombie-Britannique. En tant que pays possédant le plus long littoral au monde, nous devons investir dans des infrastructures portuaires résilientes, capables de relever les défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Il ne s'agit pas seulement d'une question de développement économique, mais aussi de sécurité alimentaire. Avec le budget de 2024, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, en dotant nos pêcheurs de ports modernes, où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les ports pour petits bateaux du Canada sont au cœur de nombreuses communautés. Tout comme notre port de Steveston, ils créent des emplois, favorisent le tourisme et les loisirs, et une industrie de la pêche forte signifie une Colombie-Britannique forte. Je suis fier de prendre part à l'investissement du gouvernement du Canada dans les ports de la région du Pacifique, et dans la croissance économique de nos collectivités côtières. »

Parm Bains, député de Steveston--Richmond-Est

« Les ports pour petits bateaux sont des moteurs économiques vitaux sur la côte Ouest, en particulier dans les collectivités comme la nôtre, où la pêche et le tourisme font partie intégrante de la vie quotidienne. Ce financement permettra de renforcer ces plaques tournantes, de soutenir les familles, et de préserver notre mode de vie local grâce à des infrastructures modernisées, plus sécuritaires et plus durables. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

Faits en bref

Les ports pour petits bateaux fournissent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont les débarquements ont été évalués à près de 4,7 milliards de dollars en 2022.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois dans l'industrie canadienne de la pêche commerciale, ainsi que des milliers d'emplois supplémentaires dans les industries dérivées.

Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de la gestion de 949 ports, et de maintenir ouverts et en bon état les 691 ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

(MPO) est responsable de la gestion de 949 ports, et de maintenir ouverts et en bon état les 691 ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Les projets de restauration des ports sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales, qui sont des organismes sans but lucratif constitués en personne morale, qui gèrent et exploitent des installations pour les utilisateurs locaux. Il y a plus de 5 000 bénévoles dans les administrations portuaires du Canada .

Liens connexes

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Contacts : Andrew Richardson, Directeur par intérim des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]