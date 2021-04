Renforcer l'excellence en recherche dans les domaines prioritaires au bénéfice de la population canadienne

HAMILTON, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Avec Laboratoires Canada, le gouvernement du Canada fournit des installations de collaboration novatrices et de classe mondiale aux scientifiques fédéraux pour leur permettre de suivre l'évolution de la science, aujourd'hui et demain.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé un investissement de 58,9 millions de dollars à l'appui de nouveaux laboratoires pour les centres d'expertise sur les matériaux de pointe du Conseil national de recherches du Canada et de Ressources naturelles Canada à Mississauga et à Hamilton, en Ontario. Les nouvelles installations travailleront en collaboration à la création et à l'application de plateformes de découverte accélérée de matériaux (PDAM), une nouvelle approche de découverte et de développement de matériaux pour le secteur de l'énergie propre, y compris l'augmentation de leur production et leur commercialisation. Ces travaux aideront le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions et à faire croître les secteurs manufacturier et de l'énergie propre.

La construction des laboratoires de Hamilton devrait être terminée en mai 2021, tandis qu'on prévoit terminer celle des laboratoires de Mississauga à l'été 2023.

La stratégie Laboratoires Canada vise à fournir aux scientifiques fédéraux des installations de pointe, écologiques et axées sur la collaboration, afin de positionner le Canada à l'avant-garde des nouvelles découvertes et de réaliser les priorités de recherche, tout en soutenant les emplois au Canada. D'autres sites de Laboratoires Canada à travers le pays seront annoncés au cours des prochains mois.

Citations

« La science joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la vie des Canadiens et des Canadiennes. En disposant d'installations modernes, durables et propices à la collaboration, nos scientifiques et nos chercheurs seront mieux à même de relever les grands défis de notre époque, notamment en ce qui a trait au développement durable des ressources, à la sécurité des transports et à la protection de la santé. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Appuyer la science et le travail important des chercheurs fédéraux est une priorité pour notre gouvernement. Notre vision à long terme pour Laboratoires Canada est d'offrir des installations de collaboration modernes où les esprits les plus créatifs du Canada peuvent se réunir pour relever les plus grands défis d'aujourd'hui et réaliser les découvertes de demain. Grâce à ces investissements, les scientifiques fédéraux seront mieux équipés pour collaborer avec les divers talents du milieu universitaire et de l'industrie dans tout le Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est dans les laboratoires que la prochaine génération de scientifiques canadiens trouve des solutions aux problèmes de demain. Soutenir la science crée des emplois. La science est le moteur de l'innovation, de la réduction des émissions et du développement des énergies renouvelables. La science nous permet d'atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Services partagés Canada est heureux de soutenir Laboratoires Canada grâce à la prestation de services de gestion et de technologie de l'information (GI-TI) modernes qui sont adaptés à l'évolution des besoins en science et en technologie du gouvernement du Canada. SPC donne à la communauté scientifique fédérale les moyens d'agir puisqu'il lui offre des services sécurisés, fiables et conviviaux dans les domaines de la technologie de l'information, de la gestion de données et de la collaboration. Nous travaillons en étroite collaboration avec Laboratoires Canada pour planifier l'infrastructure et les services de GI-TI et les offrir aux nouveaux laboratoires et centres scientifiques. »

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Les faits en bref

Les laboratoires à Mississauga et à Hamilton appuieront le groupe d'innovation et de science TerraCanada, qui sera axé sur trois priorités scientifiques : le développement durable des terres et des ressources, une économie à faible émission de carbone ainsi que la santé et la sécurité de la population canadienne.

et à appuieront le groupe d'innovation et de science TerraCanada, qui sera axé sur trois priorités scientifiques : le développement durable des terres et des ressources, une économie à faible émission de carbone ainsi que la santé et la sécurité de la population canadienne. Les installations représentent une possibilité de collaborer avec des organisations de recherche de pointe en intelligence artificielle, des universités, d'autres ministères du gouvernement et des partenaires de l'industrie pour le bénéfice des secteurs de l'énergie propre, des transports et de la fabrication ainsi que d'autres secteurs industriels.

Les PDAM constituent une technologie robotique potentiellement révolutionnaire qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, ont le potentiel manifeste de réduire par un facteur de 10 le temps nécessaire à la découverte et au développement de matériaux énergétiques propres. Ces PDAM s'appliqueront aux matériaux dans les domaines de l'hydrogène, des batteries et des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone ainsi que d'autres domaines importants.

Le gouvernement a consulté les scientifiques fédéraux pour assurer leur participation tout au long de la mise en œuvre de ce plan à long terme et faire en sorte qu'ils jouent un rôle clé dans la conception de leurs nouvelles installations.

À propos de Laboratoires Canada

Laboratoires Canada est une stratégie d'une durée de 25 ans qui concrétisera la vision visant à renforcer la science à l'échelle fédérale au Canada . Dans le budget de 2018, on a annoncé un montant initial de 2,8 milliards de dollars afin de lancer la première phase de la stratégie pour appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le Canada .

. Dans le budget de 2018, on a annoncé un montant initial de 2,8 milliards de dollars afin de lancer la première phase de la stratégie pour appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le . La première phase de la stratégie comprend la création de cinq groupes scientifiques au pays. Ces groupes favoriseront les synergies entre les programmes scientifiques dans les secteurs de la sûreté et de la réglementation, de la santé et de la sécurité, de la gestion des ressources et d'une économie à faibles émissions de carbone, de la sécurité des transports, du patrimoine culturel et de sa préservation, ainsi que de la protection et de la durabilité des écosystèmes d'eau douce et des écosystèmes côtiers de l'Atlantique.

À ce jour, des investissements de plus de 146,6 millions de dollars ont été effectués dans le cadre de la première phase de la stratégie Laboratoires Canada afin de rénover ou de remplacer les laboratoires fédéraux désuets. Les scientifiques fédéraux disposeront ainsi des installations et des outils modernes dont ils ont besoin pour mieux collaborer avec leurs partenaires, y compris le milieu universitaire et le secteur privé.

Services publics et Approvisionnement Canada et ses partenaires poursuivent la planification et le travail en lien avec les autres sites de Laboratoires Canada, notamment le projet du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique à Moncton , au Nouveau-Brunswick. Le projet permettra la modernisation et l'agrandissement de la structure patrimoniale existante, afin de faciliter la collaboration et de rassembler les scientifiques fédéraux et les intervenants externes pour faire progresser collectivement la recherche sur les écosystèmes aquatiques côtiers.

