Octroi de plus de 85 millions de dollars en subventions pour aider les collèges et leurs organismes partenaires à s'attaquer à des enjeux de recherche et de développement au sein de leurs communautés

OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Situés au cœur de nombreuses collectivités rurales et urbaines partout au Canada, les collèges offrent une mine de ressources que leurs partenaires locaux et régionaux peuvent mettre à profit pour proposer des solutions novatrices et concrètes aux problèmes auxquels ils font face dans leur propre milieu. C'est pourquoi le gouvernement du Canada accorde une grande importance aux contributions considérables qu'apportent les collèges - à titre d'acteurs clés de l'innovation au Canada - en donnant accès aux connaissances, à l'expertise, aux capacités et à l'équipement uniques dont ils sont dotés à leurs collaborateurs dans le domaine de la recherche appliquée.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'octroi de 76 subventions totalisant plus de 85 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC). Ce programme est administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Le Programme d'ICC est un important mécanisme de financement de la recherche appliquée au Canada. Il renforce les liens de recherche et les collaborations entre les collèges canadiens et des partenaires des secteurs public, privé ou sans but lucratif ainsi qu'avec d'autres collèges ou des universités qui ont pour objectif commun de créer des avantages économiques, sociaux, sanitaires ou environnementaux pour le Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui prendra la forme de deux types de subventions offertes dans le cadre de ce programme :

50 bénéficiaires se partageront plus de 76 millions de dollars par l'entremise des nouvelles subventions de mobilisation, qui constituent une source de financement souple et à long terme pour les programmes de recherche appliquée dans les collèges et sont conçues pour optimiser la formation des étudiantes et étudiants et maximiser les retombées des innovations pour la communauté;

26 bénéficiaires recevront plus de 9 millions de dollars du Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés (FISCC), qui favorise l'innovation communautaire en établissant des liens entre les personnes de talent, les installations et les capacités des collèges du Canada , d'une part, et les besoins en matière de recherche des organismes communautaires, d'autre part.

Ces collaborations incitent les collèges à aider leurs partenaires à se pencher sur des enjeux en matière de recherche qui, en plus d'être importants pour leurs communautés, sont également pertinents pour l'ensemble du Canada. Par ailleurs, leurs étudiantes et étudiants bénéficieront d'une précieuse formation pratique qui leur permettra d'acquérir les compétences techniques essentielles que les organismes communautaires et les entrepreneurs locaux recherchent chez les nouveaux travailleurs et travailleuses.

Voici des exemples de projets subventionnés au pays.

La Yukon University a reçu 360 000 $ du FISCC pour étudier la dynamique de la réticence à la vaccination contre la COVID-19 au Yukon. Ce projet permettra aux chercheuses et chercheurs d'approfondir leur examen des attitudes et des opinions de quatre Premières Nations du Yukon ayant différentes expériences de la vaccination. La recherche améliorera notre compréhension des facteurs communautaires qui influent sur la réticence à la vaccination et contribuera à l'élaboration de programmes de promotion de la vaccination efficaces et adaptés.

Le Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning a reçu 360 000 $ du FISCC pour soutenir le partenariat qu'il a conclu aux fins de l'établissement d'un laboratoire d'apprentissage mobile en matière de réalité étendue dans les communautés rurales et du Nord. Ce projet renforcera la capacité des éducatrices et éducateurs et des apprenantes et apprenants des régions rurales à utiliser des environnements et des scénarios de formation en mode virtuel, lesquels leur seraient autrement peu accessibles. Grâce à un meilleur accès à la formation professionnelle postsecondaire, les étudiantes et étudiants canadiens issus des localités rurales et du Nord pourront mieux se préparer à différentes possibilités de carrière, tant au sein de leur collectivité qu'à l'extérieur de celle-ci.

Le Collège de Rosemont a reçu 360 000 $ du FISCC pour explorer de quelle façon il pourrait mieux outiller les organismes afin que ceux-ci puissent tenir compte des besoins des groupes vulnérables dans les processus décisionnels concernant les parcs de la ville de Montréal. Ce projet reposant sur des études de cas vise à examiner la relation qui existe entre différentes formes de gouvernance des parcs et leur incidence sur l'appropriation de ces lieux. En favorisant l'inclusion des groupes défavorisés dans la prise de décisions, on pourra mieux adapter ces espaces afin d'accroitre le sentiment d'appartenance et le bienêtre des populations vulnérables.

Le College of the North Atlantic (CNA) a reçu une subvention de mobilisation de 2 250 000 $ pour fournir un soutien numérique à sa liste croissante d'entreprises partenaires dans les domaines des soins de santé, de la foresterie, des services publics, de la surveillance environnementale, de l'accueil et du tourisme. Ces partenaires du secteur régional de Terre-Neuve-et-Labrador gagneront en productivité grâce aux services d'innovation offerts par le collège. Les fonds reçus permettront au CNA de renforcer l'expertise de ses ressources humaines afin d'améliorer la maturité numérique de ses partenaires - une composante essentielle de la santé de l'écosystème d'affaires - et ainsi de rendre les entreprises plus évolutives, résilientes, rentables et prêtes pour l'exportation.

Le Selkirk College a reçu une subvention de mobilisation de 1 000 000 $ afin de renforcer la résilience dans la région rurale de Kootenay, en Colombie-Britannique, de s'attaquer à des questions liées à la lutte aux changements climatiques, aux technologies et à l'innovation sociale et, enfin, d'offrir une expérience d'apprentissage intégrée au travail de qualité aux étudiantes et étudiants. Le collège pourra utiliser les fonds reçus pour continuer de faire évoluer de nouveaux thèmes dans les domaines de la santé, de la réconciliation et de l'inclusion afin de pouvoir se pencher sur les enjeux les plus pressants en matière d'innovation pour sa communauté et ses partenaires de l'industrie.

La Northwestern Polytechnic University a reçu une subvention de mobilisation de 1 000 000 $ pour améliorer la production, la résilience et la santé des écosystèmes dans les systèmes agricoles régénératifs du Nord. Orientés par les savoirs scientifiques occidentaux, autochtones et régionaux de spécialistes et de praticiens de la production agricole dans le Nord, les résultats de cette recherche fourniront aux producteurs les connaissances dont ils auront besoin pour optimiser leurs pratiques régénératrices et devenir des chefs de file mondiaux de l'agriculture régénératrice, tout en contribuant à la préservation des ressources en sols et en terrains uniques du Nord canadien à une époque marquée par les enjeux liés aux changements climatiques.

Citations

« Les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques jouent un rôle essentiel dans le milieu canadien de la recherche et de l'innovation de calibre mondial. La prochaine génération de chercheuses et chercheurs et d'entrepreneures et entrepreneurs a besoin de soutien pour mener des projets visant la prise en charge de besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux. Nous investissons, par l'entremise du Programme d'ICC, dans des projets qui auront des retombées réelles pour les communautés locales et dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis plus de dix ans, le Programme d'ICC est l'une des principales sources de financement dont disposent les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques pour soutenir leurs collaborations en recherche avec des partenaires locaux à l'appui de leurs communautés, pour renforcer leurs économies locales et pour fournir à leurs étudiantes et étudiants une formation qui leur permettra d'intégrer le marché du travail. Au nom des trois organismes, je souhaite féliciter les tout premiers bénéficiaires d'une subvention de mobilisation et les bénéficiaires de cette année du Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés. »

- Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

