EDMONTON, AB, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé un investissement fédéral de 150 000 $ pour trois projets de transport actif en Alberta.

Le financement aidera Ever Active Schools à élaborer une charte de l'école active à Leduc afin de mieux gérer les ressources et les responsabilités des conseils scolaires locaux et de la municipalité relativement à la promotion des déplacements actifs vers l'école. En renforçant les partenariats, en favorisant les changements de politique et la sensibilisation du public, et en pilotant de nouveaux programmes, le projet encouragera les déplacements à pied et à vélo vers l'école, ce qui, en fin de compte, sera bénéfique pour la santé et la sécurité des enfants et des jeunes. Une fois établie, la charte pourrait servir de modèle aux collectivités environnantes qui souhaitent promouvoir la mobilité active.

L'Alberta TrailNet Society reçoit également du financement pour entreprendre deux projets de planification visant à combler d'importantes lacunes dans la section albertaine du Sentier transcanadien. Le projet du sentier Northshore, à Slave Lake, consiste à étudier et à concevoir la deuxième phase du sentier le long du Petit lac des Esclaves, qui suivra le tracé historique reliant le sentier de Peace River et le sentier Grouard. Ce projet permettra de confirmer le tracé du sentier, de concevoir des éléments clés tels que la signalisation, le drainage et l'accès au site, ainsi que d'estimer les coûts de construction. Cette étude de planification servira à orienter la construction de cette importante route, qui augmentera les options de mobilité pour les collectivités locales et soutiendra le développement économique de la région.

Le financement permettra également à l'Alberta TrailNet Society d'achever la planification du tronçon Meanook-Perryvale du sentier Athabasca Landing, qui relie Edmonton à Athabasca. Le financement de ce projet soutiendra la planification des sentiers non motorisés et la conception des améliorations futures qui permettront d'encourager un mode de vie actif, d'accroître la sensibilisation à l'environnement et de stimuler le tourisme en Alberta. Le projet profitera aux collectivités situées le long du sentier Athabasca Landing et permettra de soutenir une voie importante sur le plan historique.

Les investissements annoncés aujourd'hui appuient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités de planification et de mobilisation qui permettront de développer les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« L'annonce d'aujourd'hui favorise l'édification de collectivités inclusives et résilientes grâce aux investissements stratégiques dans les infrastructures de transport actif. Les efforts de collaboration avec les conseils scolaires et les collectivités de toute la province permettront de mettre en place des voies sécuritaires pour les enfants et les familles, de favoriser les liens entre les pistes et sentiers historiques de la collectivité, et d'enrichir la vie des Albertains. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous voulons créer des voies sécuritaires qui permettront aux Canadiens de tirer le meilleur parti des options de transport plus écologiques. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les sentiers, les pistes cyclables et d'autres infrastructures de transport actif en Alberta. Ces projets encourageront un plus grand nombre d'Albertains à adopter des moyens de transport actifs et à ne plus dépendre de leur véhicule. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Pour les jeunes que nous avons consultés dans le cadre de ce projet, les avantages du transport actif résident dans la liberté qu'il procure, le temps qu'ils peuvent passer avec leurs amis et l'exercice qu'ils peuvent faire avant le début des classes. Les moyens de transport actif constituent une partie essentielle de l'activité physique quotidienne d'une personne et contribuent à sa santé mentale et à son bien-être. Cette initiative permet de renforcer la capacité des écoles et de la collectivité, ainsi que de sensibiliser à l'importance des moyens de transport actif pour tous les usagers de la route afin de favoriser le rétablissement sur le plan de la santé ainsi que sur les plans social et économique pour les citoyens de Leduc. En établissant des bases communes, on peut tirer parti des espaces, des ressources et des intérêts communs des conseils scolaires et des municipalités pour créer et mettre en œuvre une charte du transport actif : un accord établi conjointement qui reconnaît la valeur des moyens de transport actif et qui ouvre la voie vers un changement de politique. »

Kerri Murray, directrice, Stratégie et Innovation, Ever Active Schools

« L'Alberta TrailNet Society est heureuse de recevoir une subvention d'Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds pour le transport actif pour deux projets de planification et de conception de sentiers : la phase 2 de l'historique sentier Northshore le long du Petit lac des Esclaves et le projet de sentier entre Meanook et Perryvale, qui fait partie du sentier historique Athabasca Landing entre Fort Saskatchewan et Athabasca. Ces projets, qui combleront d'importantes lacunes dans la section albertaine du Sentier transcanadien, soutiendront le développement d'autres options hors route pour les déplacements de la population. Ces travaux sont essentiels au développement futur du sentier, et contribueront à la sensibilisation, à la gestion de l'environnement, à la promotion d'une vie active et d'un mode de vie sain, au rétablissement de l'accès des collectivités autochtones et métisses à leurs activités traditionnelles dans certaines régions, ainsi qu'à la promotion et au soutien du tourisme régional et du développement économique. »

Linda Strong-Watson, directrice générale, Alberta TrailNet Society

Faits en bref

Notre gouvernement investit 150 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Le gouvernement de l' Alberta investit 38 750 $, la municipalité de Leduc investit 5 774 $, et Ever Active Schools ainsi que des partenaires à but non lucratif fournissent 9 200 $.

investit 38 750 $, la municipalité de investit 5 774 $, et Ever Active Schools ainsi que des partenaires à but non lucratif fournissent 9 200 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

