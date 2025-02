OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La diversité et l'immensité des paysages du Canada représentent un défi unique en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage. Il est essentiel d'apporter régulièrement des améliorations au système pour sauver les gens lorsqu'ils sont en détresse.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de 46 408 dollars à l'Association des Radioamateurs de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur initiative de deux ans intitulée « SAR-Mesh (Collaboration et géolocalisation en recherche et sauvetage) ».

Sécurité publique financera l'initiative dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui finance chaque année des projets visant à améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Grâce à ce nouveau financement, l'Association des Radioamateurs de l'Abitibi-Témiscamingue mettra en place une plateforme de partage d'informations en temps réel pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage menées par plusieurs partenaires travaillant dans ce domaine, notamment les policiers, les pompiers et les bénévoles.

Dans de nombreuses régions rurales et isolées, la couverture des télécommunications commerciales n'est pas toujours fiable. Les bénéficiaires du projet mettront en place des radiotraceurs SAR-Mesh afin d'établir un réseau de télécommunications indépendant des infrastructures commerciales pouvant être déployé dans les environnements forestiers éloignés. Le système permettra de géolocaliser en direct les équipes sur le terrain et permettra aux partenaires de voir et de partager les zones de recherche, les points d'intérêt, tels que les dangers, les indices et les traces, ainsi que la position de l'équipement ou du personnel en temps réel.

Le système de recherche et de sauvetage du Canada repose sur l'engagement et le travail acharné de professionnels et de bénévoles. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la recherche et le sauvetage en vue de réduire au minimum le risque de blessure ou de décès pour les Canadiens.

« Les radioamateurs étayent depuis longtemps les communications de secours lors de situations d'urgence. Ce groupe d'opérateurs met à profit son expérience et les nouvelles technologies disponibles dans ce domaine pour aider les premiers intervenants de sa région à communiquer entre eux lorsque les télécommunications plus conventionnelles ne peuvent pas être utilisées. Nous finançons des initiatives telles que celle-ci afin de garantir que les différentes composantes de notre système diversifié de recherche et de sauvetage puissent mieux travailler ensemble lorsque le temps et les communications claires peuvent tout changer. Tout le monde a un rôle à jouer. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'ARAT est fière de lancer le projet SAR Mesh, qui apportera un outil novateur pour améliorer l'efficacité et l'interopérabilité entre les divers intervenants lors des opérations de recherche et sauvetage. Grace à la contribution financière de Sécurité publique Canada, nos radioamateurs sont en mesure de mettre leurs compétences au service de la collectivité. »

- Jean-Michel Vien, Président, Association des Radioamateurs de l'Abitibi-Témiscamingue (ARAT).

Le système de recherche et de sauvetage fait appel aux ressources et au savoir-faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse.

Sécurité publique Canada gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de recherche et de sauvetage au Canada. Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite et utilisant des critères objectifs et mesurables.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi près de 50 millions de dollars par le biais du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage.

