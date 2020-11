C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, ont annoncé la création de la toute première chaire recherche de Parcs Canada dans la restauration des milieux aquatiques. Une étape historique pour Parcs Canada et ses partenaires de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB), la chaire de recherche s'appuiera et tirera profit de la grande expertise et la forte concentration de l'UNB dans la recherche sur les milieux marins, côtiers et d'eau douce. Cela permettra également aux étudiants d'acquérir une expérience pratique dans les domaines de la biologie de conservation et du rétablissement des espèces en péril.

Dr Kurt Samways a été choisi pour occuper ce poste de chaire de recherche. Dr Samways est titulaire d'un Doctorat en biologie de l'Université du Nouveau-Brunswick et a été choisi pour ses décennies d'études sur les poissons et ses recherches en partenariat avec le parc national Fundy.

L'annonce d'aujourd'hui comprendra également un peu plus de 431 000 $ en financement pour appuyer le projet quinquennal de Parcs Canada, visant le rétablissement régional du saumon de l'Atlantique. Annoncé en 2019, ce programme englobe cinq parcs nationaux du Canada atlantique (Fundy, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, du Gros-Morne, Terra-Nova et Kouchibouguac). La chaire de recherche travaillera avec des équipes de projet dans chaque parc national, en adoptant une approche régionale visant à évaluer la fonction écologique du saumon, avant et après la mise en œuvre des mesures de rétablissement.

Alors même que les efforts de rétablissement du saumon de l'Atlantique de Parcs Canada attirent une attention mondiale, l'Agence procède au lancement d'un nouvel outil de recherche visant à promouvoir les possibilités de recherche liées au saumon de l'Atlantique auprès des scientifiques du monde entier. Un nouveau site Web dirigera les chercheurs vers les principales possibilités de recherche sur le saumon de l'Atlantique dans les parcs nationaux Fundy, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, du Gros-Morne, Terra-Nova et Kouchibouguac.

Parcs Canada collabore à de nombreux projets écologiques avec des établissements universitaires et scientifiques, et travaille en partenariat avec des organismes partout au pays pour assurer la conservation et la restauration des écosystèmes naturels et des habitats essentiels. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger et préserver les principaux écosystèmes du Canada pour les générations futures.

Citations

« Cette collaboration novatrice entre Parcs Canada et l'Université du Nouveau-Brunswick démontre des mesures importantes pour aider à conserver et restaurer le saumon de l'Atlantique qui contribuera à la culture de nombreux habitants de la côte Est, notamment les autochtones. Dr Samways jouera un rôle clé à titre de titulaire de la toute première chaire de recherche dans la restauration des milieux aquatiques. J'ai hâte de voir les résultats de son travail. Par l'entremise de tels partenariats, nous travaillons d'arrache-pied pour conserver et restaurer notre espèce emblématique canadienne pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui effectue un travail acharné, en collaboration avec des partenaires clés dans notre région, pour conserver et protéger la nature. Parcs Canada et l'Université du Nouveau-Brunswick unissent leurs efforts à l'appui d'activités de conservation concrètes, sur le terrain, tout en établissant des liens entre les scientifiques du monde entier et en faisant la promotion des possibilités d'intendance communautaire au moyen de nouvelles ressources Web. Voilà un excellent exemple de la façon dont le Canada contribue à soutenir les emplois locaux dans nos collectivités et à mieux protéger le saumon de l'Atlantique, cette espèce si emblématique, pour les générations à venir. »

Wayne Long,

Député de Saint John-Rothesay

« Le rétablissement de la population du saumon sauvage de l'Atlantique renforcera notre économie et nos écosystèmes. Notre gouvernement comprend qu'il ne suffit pas de protéger les stocks existants, ils doivent également être activement reconstitués. Je salue la nomination du Dr Samways à la chaire de recherche et c'est avec impatience que j'attends les résultats de son travail avec l'Université du Nouveau-Brunswick. Je sais que cela fera progresser notre objectif commun qui est que cette espèce emblématique retourne à son ancienne abondance, maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan,

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre des travaux de recherche subventionnés du Nouveau-Brunswick, nos experts sont des chefs de file qui, chaque jour, mettent leurs connaissances et leur créativité au service des efforts liés à une panoplie d'enjeux auxquels notre monde est confronté. Nous sommes fiers d'accueillir la toute première chaire de recherche de Parcs Canada, ce qui renforce notre capacité de poursuivre des recherches novatrices sur les milieux marins, côtiers et d'eau douce, ainsi que des occasions d'apprentissage à l'échelle de notre université, et tout particulièrement sur notre campus de Saint John. Nos étudiants, nos collectivités, nos parcs nationaux et notre avenir seront les bénéficiaires de ce partenariat. »

Dr Paul J. Mazerolle,

Président et Vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

« Je suis honoré d'être détenteur de la première Chaire de recherche de Parcs Canada. Je suis fier de travailler aux côtés des étudiants et des scientifiques de Parcs Canada et de l'Université du Nouveau-Brunswick pour surveiller activement les écosystèmes, élargir nos connaissances sur la biodiversité et, inévitablement, protéger notre saumon atlantique dont la population est en péril. »

Dr Kurt Samways,

Titulaire de la Chaire de recherche de Parcs Canada

Faits en bref

En 2019, le gouvernement du Canada a investi 3,7 millions de dollars pour appuyer le lancement du projet quinquennal de Parcs Canada, visant le rétablissement régional du saumon de l'Atlantique. En y ajoutant les fonds versés aujourd'hui, le financement fédéral visant ces efforts de conservation et de restauration totalise à un peu plus de 4,1 millions de dollars.

a investi 3,7 millions de dollars pour appuyer le lancement du projet quinquennal de Parcs Canada, visant le rétablissement régional du saumon de l'Atlantique. En y ajoutant les fonds versés aujourd'hui, le financement fédéral visant ces efforts de conservation et de restauration totalise à un peu plus de 4,1 millions de dollars. Parcs Canada procède au lancement d'un site Web lié à la recherche sur le saumon de l'Atlantique, afin de fournir des outils visant à promouvoir les possibilités de recherche auprès de scientifiques du monde entier, ainsi que des liens directs vers les permis de recherche, les possibilités d'intendance communautaire et des activités pour les enfants.

Parcs Canada prend très sérieux son mandat de protéger l'intégrité écologique. Son réseau de parcs nationaux est parmi les seuls au monde à pouvoir compter sur un programme de surveillance et de rapport en matière d'intégrité écologique, s'appuyant sur 700 mesures scientifiques qui éclairent les priorités propres à chaque parc et qui orientent les mesures de restauration.

Le gouvernement du Canada investit annuellement 15 millions de dollars dans le Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada à l'échelle nationale afin de soutenir les projets hautement prioritaires qui contribuent, sur le terrain, à la conservation ou à la restauration de l'intégrité écologique et au rétablissement des espèces en péril.

investit annuellement 15 millions de dollars dans le Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada à l'échelle nationale afin de soutenir les projets hautement prioritaires qui contribuent, sur le terrain, à la conservation ou à la restauration de l'intégrité écologique et au rétablissement des espèces en péril. L'UNB, qui est responsable de 70 % de la recherche subventionnée au Nouveau-Brunswick, est un chef de file de l'enseignement et de la recherche dans la province et la région, possédant une vaste expertise en sciences marines, côtières et de l'eau douce, qu'il s'agisse du Canadian Rivers Institute , de l'Ocean Mapping Group ou des nombreux chercheurs de l'université. L'Université du Nouveau-Brunswick appuie des projets de recherche de pointe et appliqués.

, de ou des nombreux chercheurs de l'université. L'Université du Nouveau-Brunswick appuie des projets de recherche de pointe et appliqués. L'UNB travaille en partenariat avec divers intervenants dans le cadre de projets de recherche, y compris des administrations municipales, des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, des organismes sans but lucratif, des groupes communautaires et le secteur privé, leur donnant accès à une expertise approfondie et en constante évolution, et assurant la formation d'un personnel hautement qualifié.

Documents connexes

Fiche d'information - Chaire de recherche en restauration des milieux aquatiques de Parcs Canada

Biographie - Dr Kurt Samways, Chaire de recherche de Parcs Canada

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca