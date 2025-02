OTTAWA, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La diversité et l'immensité des paysages du Canada représentent un défi unique en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage (SAR). Il est essentiel d'apporter régulièrement des améliorations au système pour sauver les gens lorsqu'ils sont en détresse.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 2,8 millions de dollars à l'Organisation canadienne des opérations de sécurité publique (CanOps) pour son initiative de trois ans intitulée Gestion durable des données nationales sur les incidents de recherche et de sauvetage.

Sécurité publique financera l'initiative dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui finance chaque année des projets visant à améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Grâce à ce nouveau financement, l'Organisation canadienne des opérations de sécurité publique pourra combler l'important manque d'information actuel en mettant en place un système national permettant de recueillir des données sur les incidents de recherche et de sauvetage au sol à l'échelle du Canada.

Elle rassemblera des intervenants, y compris des corps policiers, pour assurer une gouvernance et une intendance des données nationales et promouvoir des pratiques efficaces en matière d'échange d'information. La combinaison des données sur les incidents de recherche et de sauvetage à l'échelle nationale permettra de déceler des tendances et des modèles et fournira des renseignements essentiels à la prise de décisions en ce qui concerne les efforts de prévention, de préparation et d'intervention au sein de tous les ordres de gouvernement et de la communauté de recherche et de sauvetage.

Le système de recherche et de sauvetage du Canada repose sur l'engagement et le travail acharné de professionnels et de bénévoles. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la recherche et le sauvetage en vue de réduire au minimum le risque de blessure ou de décès pour les Canadiens.

Citations

« Les pratiques efficaces d'échange d'information font toute la différence en recherche et sauvetage. Qu'il s'agisse de prévenir les situations d'urgences, de s'y préparer ou d'y répondre lorsque chaque seconde compte, nous sommes déterminés à améliorer les opérations de recherche et de sauvetage et à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« CanOps est ravie de s'associer à la communauté de recherche et sauvetage au sol pour mettre en place un système national de gestion des données sur les incidents. La participation est essentielle pour transformer les défis en occasions en vue de déployer des efforts de recherche et sauvetage plus efficaces et de sauver des vies ensemble. CanOps invite tous les organismes de recherche et sauvetage au sol à participer à cette initiative et à contribuer à créer un avenir plus sécuritaire pour tous les Canadiens. »

- Duane McKay, président, Organisation canadienne des opérations de sécurité publique (CanOps)

Faits en bref

Le système de recherche et de sauvetage fait appel aux ressources et au savoir‑faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse.

Sécurité publique Canada gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage, qui établissent ensemble les priorités annuelles.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de recherche et de sauvetage au Canada. Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus objectif fondé sur le mérite.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi près de 50 millions de dollars par le biais du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]