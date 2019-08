Le gouvernement du Canada investit dans le leadership de la Nation métisse au moyen du Programme pilote des gardiens autochtones

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Les peuples autochtones entretiennent une relation spéciale avec l'environnement. De génération en génération, ils prennent soin de la terre, de l'eau, de la glace, des plantes et des animaux. L'intendance et les connaissances traditionnelles des Autochtones sont des outils inestimables dans les efforts que déploie le Canada pour lutter contre les changements climatiques et protéger la santé de l'environnement pour les générations futures. Les programmes des gardiens autochtones permettent de préserver des habitats sains pour la faune marine et terrestre, de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et de faire preuve d'un leadership mondial dans la protection de notre nature.

Le gouvernement fédéral investit trois millions de dollars sur trois ans pour appuyer cinq projets dirigés par la Nation métisse dans le cadre du Programme pilote des gardiens autochtones. Ces projets favoriseront la protection et la conservation des terres et des eaux des Métis. Ils permettront également de protéger la qualité de l'air et de l'eau, de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et d'assurer un environnement sain pour tous. En travaillant ensemble, nous formons un véritable partenariat de gouvernement à gouvernement entre les Métis et le gouvernement du Canada.

Les gardiens métis feront appel aux connaissances traditionnelles, alliées aux pratiques scientifiques, pour assurer la protection et la conservation de leurs terres, de l'eau, des plantes et de la faune qui s'y trouvent. Ces projets donneront les moyens d'agir aux communautés métisses et aux jeunes Métis en les faisant participer à l'important travail qui vise à préserver la nature et tous ses écosystèmes, habitats, plantes et animaux, et à assurer un avenir sain pour toutes les espèces qui vivent dans la nature, y compris les espèces en péril. Les projets suivants ont été sélectionnés selon la recommandation du groupe de travail national sur l'environnement du Ralliement national des Métis :

Askîy, qui définira et surveillera les indicateurs environnementaux dans les zones fragiles et importantes du point de vue culturel pour les Métis de l' Alberta .

. Programme d'intendance de la forêt boréale par des jeunes Métis, qui initiera les jeunes du Manitoba à la protection et à la préservation de l'environnement.

à la protection et à la préservation de l'environnement. Programme des gardiens des terres et des eaux des Métis, qui réunira les connaissances scientifiques et traditionnelles pour assurer la protection de l'environnement en Ontario .

. Programme des gardiens autochtones de la Métis Nation-Saskatchewan, qui formera des surveillants de l'environnement et des intervenants en cas d'urgence environnementale à l'échelle locale.

Projet visant à aider les gardiens métis à protéger les terres et les eaux de la Colombie‑Britannique, qui permettra de protéger l'environnement et d'établir des liens entre les aînés, les jeunes et les collectivités grâce au travail des gardiens.

Citations

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à se réconcilier avec les peuples autochtones. Le Programme pilote des gardiens autochtones aidera la Nation métisse à gérer ses terres traditionnelles, et les eaux, les plantes et les animaux qui s'y trouvent, tout en établissant une solide relation de gouvernement à gouvernement au profit de la conservation de la nature. Le travail que nous accomplissons en partenariat permettra de bâtir un Canada plus fort, plus sain et plus résilient, ce qui assurera un meilleur avenir à nos enfants et petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les projets des gardiens de la Nation métisse sont fondés sur le respect de la relation spéciale qui existe entre nos citoyens et nos terres et milieux traditionnels, et ils favoriseront l'engagement de nos jeunes pour la conservation et la protection. »

- Clément Chartier, président du Ralliement national des Métis

Faits en bref

Le budget de 2017 prévoyait 25 millions de dollars pour le Programme pilote des gardiens autochtones.

Le budget de 2018 a investi un montant historique de 1,35 milliard de dollars dans la protection de la nature du Canada , y compris au moyen de la création de nouvelles aires protégées et de conservation, dont de nouvelles aires protégées et de conservation autochtones, ou APCA.

, y compris au moyen de la création de nouvelles aires protégées et de conservation, dont de nouvelles aires protégées et de conservation autochtones, ou APCA. Le Programme pilote des gardiens autochtones appuie les droits et les responsabilités des Autochtones qui visent à protéger et à conserver les écosystèmes, à développer et à maintenir des économies durables et à préserver les liens profonds qui existent entre le paysage canadien et les cultures autochtones.

Le réseau d'aires protégées du Canada joue un rôle important dans l'atténuation des impacts des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca