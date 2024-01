OTTAWA, ON, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada finance des petites et moyennes entreprises qui travaillent sur des outils, des produits et des services novateurs contribuant à assurer la salubrité des aliments, la protection des végétaux et la santé des animaux au Canada.

L'honorable Mark Holland, ministre de la santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de 300 000 dollars dans deux petites entreprises canadiennes. Dans le cadre d'un défi lancé par Solutions innovatrices Canada (SIC) et parrainé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), les entreprises suivantes recevront chacune 150 000 dollars pour mettre au point une validation de principe pour un test environnemental de détection d'acide domoïque :

Cytodiagnostics Inc . (site disponible en anglais seulement), qui se spécialise dans les nanoparticules et les conjugués d'essai à flux latéral, situé à Burlington ( Ontario );

Sensoreal Inc. (site disponible en anglais seulement), qui se spécialise dans la microfluidique, situé à Montréal (Québec).

L'acide domoïque est l'une des nombreuses biotoxines naturelles produites par les algues dans les eaux marines. Cette biotoxine et d'autres biotoxines marines présentent un intérêt particulier pour les communautés dont l'alimentation repose davantage sur le poisson et les fruits de mer. La consommation de coquillages contenant des niveaux élevés de biotoxines marines, dont l'acide domoïque, peut provoquer une grave intoxication alimentaire et des effets neurologiques potentiellement mortels. La consommation de coquillages contenant des niveaux élevés d'acide domoïque peut provoquer une maladie connue sous le nom d'intoxication amnésique par les mollusques. Des expositions répétées à des niveaux plus faibles peuvent également s'accumuler au fil du temps et entraîner des troubles cognitifs, y compris des pertes de mémoire.

Ce type de test portable permettrait de détecter en temps réel même les niveaux les plus faibles d'acide domoïque dans les eaux marines. Les données recueillies seront utiles pour :

améliorer les connaissances des scientifiques sur l'acide domoïque et les conditions environnementales qui conduisent à sa production, ce qui, à son tour, pourrait éclairer les futurs programmes de salubrité des aliments;

permettre aux scientifiques d'étudier et de modéliser la production d'acide domoïque dans l'eau, ce qui pourrait déboucher sur de nouveaux outils permettant de signaler l'augmentation de toxines dans l'environnement;

améliorer la compréhension des efflorescences algales nuisibles et des répercussions du changement climatique sur les environnements marins;

créer de nouvelles possibilités de recherche et de collaboration, notamment avec les populations autochtones côtières et les communautés isolées.

Le test permettra aux scientifiques de collecter et d'étudier de nouvelles données; cependant, il ne remplacera pas les tests réglementaires effectués dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM). Les mollusques ne doivent pas être récoltés dans les zones identifiées comme fermées ou non surveillées par le PCCSM.

La collaboration continue du gouvernement du Canada avec les petites et moyennes entreprises débouche sur des solutions novatrices qui peuvent contribuer à protéger les Canadiennes et les Canadiens ainsi que l'économie, aujourd'hui et à l'avenir.

Citations

« En collaborant avec des personnes innovatrices canadiennes, le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer la salubrité des aliments grâce à la science, tout en aidant les petites et les moyennes entreprises du pays. La recherche et le développement d'un test portable qui détecte l'acide domoïque peuvent nous aider à mieux comprendre la relation entre cette biotoxine marine et les conditions environnementales. »

-L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial au sein de l'écosystème de l'innovation du Canada. Le programme Solutions innovatrices Canada permet non seulement au gouvernement du Canada de stimuler la croissance, mais aussi d'offrir à ces entreprises la possibilité de résoudre d'importants défis, comme ceux liés à la salubrité des aliments et à la santé des Canadiens, en vue des générations à venir. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

S olutions innovatrices Canada (SIC) est un programme de recherche, de développement et d'approvisionnement administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada . Dans le cadre de ce programme, les ministères et organismes fédéraux invitent les petites et moyennes entreprises à trouver des solutions novatrices aux défis du gouvernement du Canada . Le gouvernement peut également tester, en situation réelle, des prototypes qui en sont aux dernières étapes, conçus par des entreprises canadiennes de toutes tailles, des établissements universitaires et des organismes à but non lucratif. Le but ultime du programme est de promouvoir la croissance des entreprises canadiennes tout en aidant à appuyer le mandat des organismes gouvernementaux participants, comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Ces possibilités de financement donnent lieu à des solutions novatrices aux défis auxquels est confrontée l'Agence, ou elles comblent un écart dans le marché pour les industries que l'ACIA réglemente.

L'ACIA touche la vie de la population canadienne de nombreuses façons positives. Chaque jour, les employés de l'ACIA, qui travaillent assidûment, notamment les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes, et interviennent en cas de maladies animales susceptibles de menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains.

