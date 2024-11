La ministre des Anciens Combattants annonce jusqu'à 11,4 millions de dollars en financement pour des projets visant à soutenir les vétérans et vétéranes et leur famille, dont 500 000 $ à Sistema Nouveau-Brunswick.

MONCTON, NB, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes ont servi notre pays avec fierté. Le gouvernement du Canada s'engage à les soutenir. À l'approche de la Semaine des vétérans, du 5 au 11 novembre, des collectivités de partout au pays se réunissent pour reconnaître, se rappeler et honorer les vétérans et vétéranes du Canada, leur famille et leur service à l'égard de notre pays.

À Moncton aujourd'hui, la ministre Petitpas Taylor s'est jointe à des vétérans et vétéranes, à des militaires en service et à leur famille pour annoncer un investissement pouvant atteindre 11,4 millions de dollars pour soutenir le travail d'organismes servant les vétérans et vétéranes partout au pays. Une partie de ce financement, soit 500 000 $, appuiera un nouveau projet dirigé par Sistema Nouveau-Brunswick à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown. D'autres projets seront annoncés au cours des prochains mois.

Ce projet unique en son genre vise à soutenir les enfants de vétérans et vétéranes et des familles de militaires en leur apprenant à jouer des instruments utilisés dans les fanfares militaires traditionnelles. Les enfants et les jeunes participeront à un programme quotidien dans le cadre duquel ils apprendront à jouer des instruments à vent, des cuivres et des percussions.

Entre 2018 et 2023, le gouvernement du Canada a investi 42,6 millions de dollars dans 123 initiatives qui soutiennent le travail d'organismes de vétérans et vétéranes partout au Canada.

« Lorsque les Canadiens et Canadiennes servent notre pays, leur famille servent avec eux. Sistema Nouveau-Brunswick inspire des milliers d'enfants chaque année. Grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, nous élargissons leur portée avec un nouveau programme qui profitera aux enfants des familles de militaires et de vétérans. Partout au pays, notre gouvernement soutient des projets comme celui-ci, qui font une réelle différence dans la vie des vétérans et vétéranes ainsi que de leur famille. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien généreux du ministère des Anciens Combattants, qui permet à Sistema Nouveau-Brunswick de se développer et de servir les enfants des vétérans et vétéranes et des familles de militaires. Grâce à une éducation musicale de haute qualité et à une communauté accueillante, cette initiative offrira aux jeunes musiciens un espace pour renforcer leur résilience, trouver un sentiment d'appartenance et favoriser l'amour de la musique et de l'apprentissage, des valeurs qui reflètent la communauté militaire du Nouveau-Brunswick. Ce soutien indispensable constitue la prochaine étape vers notre objectif d'inspirer « 10 000 enfants » aux quatre coins de la province à atteindre leur plein potentiel grâce à l'apprentissage et à l'interprétation de la musique orchestrale. »

Kenn Mainville, président-directeur général, Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, Sistema Nouveau-Brunswick

Le budget de 2024 prévoyait, à compter de 2024-2025, 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans destinés à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie de ce financement sera consacrée à des projets visant à soutenir les vétérans et vétéranes autochtones, les vétéranes et les vétérans 2ELGBTQI+.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient des projets de recherche et des initiatives innovantes visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Sistema Nouveau-Brunswick recevra 500 000 $ pour lancer un nouveau programme à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown. Le programme de Sistema Nouveau-Brunswick, appelé Sistema NB-5CDSB, sera unique en son genre au Canada , conçu pour soutenir les enfants des familles de militaires en leur enseignant comment jouer des instruments utilisés dans les fanfares militaires traditionnelles.

