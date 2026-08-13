/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Olszewski fera une annonce visant à soutenir le bénévolat en recherche et sauvetage partout au Canada/

YELLOWKNIFE, NT, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ainsi qu'à l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, pour une annonce concernant des initiatives visant à soutenir les organismes bénévoles de recherche et sauvetage et à renforcer les capacités de recherche et sauvetage partout au Canada.

Un point de presse suivra.

Événement : En personne, à l'intérieur

Date : Le jeudi 13 août 2026

Heure : 10 h (HAR)

Lieu

Quartier général de la GRC des Territoires du Nord-Ouest

Salle à manger (Mess Hall), 3e étage

5010 Veterans Memorial Drive

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités sont priés d'arriver 20 minutes avant le début de l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et une accréditation des médias. Les pièces d'identité doivent être visibles en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable, Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]