Avis aux médias - Le ministre Champagne fera une annonce concernant une initiative de recherche et sauvetage et de sécurité nautique dans la MRC des Chenaux, au Québec

MRC DES CHENAUX, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour une annonce concernant une initiative de recherche et sauvetage et de sécurité nautique dans la MRC des Chenaux, au Québec.

Un point de presse suivra l'annonce.

Événement : En personne et à l'extérieur

Date : Le vendredi 14 août 2026

Heure : 10 h (HAE)

Lieu :

1360, rue Principale

Saint-Stanislas-de-Champlain (Québec)

(en face du restaurant Le Presbytère, sur les rives de la rivière Batiscan)

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]