OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à avoir des voies navigables propres et sécuritaires, et intervenir de manière efficace en cas de danger maritime est une priorité pour le gouvernement du Canada. Les épaves et les navires abandonnés ou dangereux peuvent menacer les environnements marins, les communautés locales, et les économies. La Garde côtière canadienne agit pour résoudre le cas de ces navires partout au pays grâce à une technologie novatrice.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé que la Garde côtière canadienne a acheté des unités de déploiement rapide BRNKL de la société Barnacle Systems Inc. Grâce à un partenariat avec Solutions innovatrices Canada, 39 de ces dispositifs de surveillance à distance sont installés sur des navires dangereux à travers le pays.

Ces appareils fabriqués au Canada sont placés à bord d'un navire problématique, et permettent à la Garde côtière canadienne de surveiller un navire à distance, et d'être avertie s'il commence, entre autres, à couler ou à se détériorer à cause des conditions météorologiques. L'appareil offre à la Garde côtière canadienne des mises à jour et des alertes en temps quasi réel, permettant ainsi un déploiement plus rapide des équipes d'intervention en milieu marin, et de dangers dans les zones hautement prioritaires.

Plus de 2 000 navires abandonnés ou dangereux et épaves ont été signalés au Canada. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada a établi une stratégie nationale pour lutter contre ces navires et prévenir de tels autres navires. Depuis 2016, près de 500 projets de retrait et d'élimination de bateaux abandonnés partout au Canada ont été financés dans le cadre du Plan.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures visant à éliminer les navires abandonnés de nos eaux. En investissant dans de nouvelles technologies, nous améliorons la capacité de la Garde côtière canadienne de surveiller, de gérer, et de faire face aux risques maritimes, garantissant ainsi une meilleure protection des voies navigables aujourd'hui et pour l'avenir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La Garde côtière canadienne a acquis 39 unités de déploiement rapide BRNKL pour un coût total de 513 000 $ de Barnacle Systems Inc. par l'intermédiaire de Solutions innovatrices Canada . Les appareils ont été distribués aux équipes de la Garde côtière canadienne partout au Canada .

. Les appareils ont été distribués aux équipes de la Garde côtière canadienne partout au . Chaque unité de déploiement rapide BRNKL coûte 11 700 $ et comprend un plan de service cellulaire et satellite pour un an ainsi que des interrupteurs à flotteur et des panneaux solaires. La formation à distance et le support/analyse seront également fournis par Barnacle Systems.

comprend un plan de service cellulaire et satellite pour un an ainsi que des interrupteurs à flotteur et des panneaux solaires. La formation à distance et le support/analyse seront également par Barnacle Systems. Les unités pèsent environ 35 livres et ont la taille approximative d'un bagage de cabine (Dimensions : 559 x 356 x 229 mm (22 x 14 x 9 po). Leurs capacités incluent :

des services mondiaux de navigation par satellite, accéléromètre/gyroscope - utilisés pour surveiller la gîte, le tangage et tout effet soudain, utilisés pour déterminer si un navire commence à couler, s'il subit les effets d'une tempête, ou s'il subit des effets en rebondissant sur le fond marin.



des interrupteurs à flotteur, utilisés pour détecter si de l'eau est présente dans une zone particulière.



une caméra, utilisée lorsque le système est en réception cellulaire pour capturer des photographies de l'environnement, d'intrus ou des parties du navire.



un capteur de porte, utilisé pour détecter les intrus, qui peut être utilisé pour déclencher des photos si un appareil photo est connecté.



une antenne satellite, utilisée lorsque le système dispose d'une connectivité cellulaire variable. L'antenne satellite permet un basculement automatique lorsque le cellulaire n'est plus disponible.

En vertu du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada a rendu illégal l'abandon d'un bateau dans les eaux canadiennes.

a rendu illégal l'abandon d'un bateau dans les eaux canadiennes. La Loi sur les épaves, les bâtiments abandonnés ou dangereux est entrée en vigueur en 2019 et aide à protéger l'environnement, tout en réduisant le fardeau des contribuables. La Loi renforce la responsabilité du propriétaire et sa responsabilité en matière de navires; rend illégal l'abandon d'un bateau, et donne au gouvernement fédéral plus de pouvoirs pour prendre des mesures contre les navires problématiques avant qu'ils ne posent des problèmes encore plus importants et à des coûts plus élevés.

