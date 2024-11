OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le saumon du Pacifique joue un rôle culturel, économique et environnemental énorme sur la côte Ouest du Canada. Ces poissons ont des cycles de vie complexes qui comprennent la migration entre les environnements d'eau douce et marins. La protection des espèces de saumon du Pacifique et des écosystèmes aquatiques au Canada demeure à l'avant-plan de nos priorités.

Aujourd'hui, le député Lloyd Longfield, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'octroi d'un financement de près de 1,5 million de dollars sur deux ans et demi à l'Université de Guelph. Ce financement appuiera la recherche sur les effets potentiels du bitume dilué sur les saumons rouges adultes migrateurs, en mettant l'accent sur le succès de la reproduction et la survie de leur progéniture. Les résultats de cette étude nous permettront de mieux comprendre l'incidence de l'exposition au bitume dilué sur le saumon du Pacifique, et renforceront la capacité du Canada en matière de prévention et de planification des interventions en cas de déversement d'hydrocarbures.

Ce projet mobilisera activement les communautés autochtones, tout en soulignant notre engagement commun à protéger le saumon du Pacifique, son habitat et l'écosystème, les cultures et les moyens de subsistance qui en dépendent.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les experts, le milieu universitaire, et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permettra de garder nos océans et nos côtes en bonne santé, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver cette espèce qui lutte pour prospérer face aux changements climatiques, à la perte d'habitat, et aux pressions exercées par la pêche. Je suis fière d'annoncer ce financement qui aidera le Canada à tirer parti des données scientifiques les plus récentes pour conserver et restaurer le saumon du Pacifique et son habitat. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous préservons nos océans grâce aux dernières données scientifiques et à nos précieux partenariats avec les communautés autochtones. Cette recherche permettra de s'assurer que le saumon du Pacifique demeure un élément prospère des écosystèmes du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre de Transports Canada

« Soutenir la durabilité du saumon du Pacifique, c'est soutenir la prospérité continue des écosystèmes côtiers et intérieurs, des cultures et des économies locales. J'ai hâte de suivre cette recherche, et de voir à quel point l'excellence reconnue de l'Université de Guelph en matière de recherche, d'innovation, et de collaboration permettra de protéger cette espèce importante sur les plans culturel, économique et environnemental. »

Lloyd Longfield, député de Guelph

« Ce financement s'ajoute à plus d'une décennie de soutien financier de Pêches et Océans Canada pour ce programme de recherche incroyablement important. C'est aussi une reconnaissance bien méritée que les professeurs Alderman et Gillis aient l'expertise et la réputation nécessaires pour mener à bien ce travail d'une pertinence cruciale. Nous célébrons cette réalisation qui les aidera à poursuivre notre mission d'améliorer les écosystèmes aquatiques au Canada. »

Shayan Sharif, vice-président par intérim, Recherche et innovation, Université de Guelph

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. Depuis son lancement, plus de 50 initiatives ont été mises en œuvre dans le cadre du Plan de protection des océans.

L'économie océanique du Canada représente environ 31,65 milliards de dollars par année en PIB et emploie environ 300 000 Canadiens dans diverses industries.

