THUNDER BAY, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, a annoncé un investissement fédéral de plus de 735 360 $ pour la rénovation et la modernisation du Centre communautaire d'alimentation Roots (Roots Community Food Centre), à Thunder Bay.

Grâce à cet investissement, le Centre communautaire d'alimentation Roots installera de nouvelles portes et des fenêtres modernes dotées de dispositifs de protection contre les rayons du soleil qui permettront de réduire les pertes de chaleur en hiver et de conserver naturellement la fraîcheur du bâtiment en été. Il leur permettra également d'installer une nouvelle chaudière qui fonctionnera aux granules de bois procurées localement, et d'aménager un jardin de pluie avec des plantes et des matériaux naturels trouvés localement, qui captera l'eau de pluie et atténuera le ruissellement.

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 30,2 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 124 tonnes par an.

Le centre Communautaire d'alimentation Roots dessert des gens de la communauté du grand Thunder Bay en situation d'insécurité alimentaire, en utilisant la nourriture comme un outil permettant de créer des liens entre les personnes et de renforcer un sentiment d'appartenance et la dignité. En plus de ses programmes de sensibilisation et de défense des droits, le centre donne aux membres de la communauté un accès à des repas partagés, à des marchés de produits frais, à des cours de cuisine et de jardinage, ainsi qu'à des expériences d'emploi.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Chaque jour, le centre Communautaire d'alimentation Roots veille à ce que les gens aient de la nourriture, des contacts et une communauté. Il propose des programmes qui nourrissent l'âme et veille à ce que personne ne souffre de la faim parmi nous. Il s'efforce d'accueillir les gens dans un endroit où ils ont leur place, où ils peuvent acquérir de nouvelles compétences et rencontrer de nouvelles personnes. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les organisations et les infrastructures communautaires qui prennent des mesures pour lutter contre le changement climatique et qui bâtissent des collectivités plus résilientes et plus inclusives partout au Canada. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette contribution provenant du BCVI est essentielle pour que le centre communautaire d'alimentation Roots puisse fonctionner dans un bâtiment permettant de surmonter les pressions liées au changement climatique, de réduire notre empreinte carbone et de disposer d'un espace accessible et accueillant pour tous. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter des changements qui nous permettront de nous adapter et de montrer comment les innovations en matière de construction écologique peuvent être intégrées aux espaces communautaires. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son investissement dans cet espace qui permet à tant de résidents de Thunder Bay de recevoir de l'aide alimentaire dans la dignité et de tisser des liens avec la communauté. »

Erin Beagle, directrice générale du Roots Food Community Centre

Le gouvernement du Canada investit 735 360 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI)

investit 735 360 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

