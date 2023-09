GATINEAU, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, dont la durée de vie est relativement courte; en fait, son potentiel de réchauffement est quatre-vingt-six fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone sur une période de vingt ans. La réduction des émissions de méthane, toutes sources confondues, y compris les sites d'enfouissement, est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de plus de 575 000 dollars visant à soutenir un total de cinq projets. Il s'agit de projets d'essais pilotes de nouveaux systèmes de surveillance et d'automatisation qui aideront à réduire les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement canadiens. Les sites d'enfouissement de déchets solides municipaux sont à l'origine de près du quart des émissions de méthane du Canada, en raison de la décomposition des déchets biodégradables.

Ce financement est fourni par le programme Nouvelles approches pour réduire les émissions de méthane provenant des lieux d'enfouissement. Voici les projets financés par ce programme :

Comcor Environmental Limited, à Cambridge , en Ontario , a reçu 49 748 dollars pour repérer les émissions de méthane de surface et comparer les approches de terrain et les détecteurs dans trois sites d'enfouissement canadiens.

Carbonaxion Bioénergies Inc., au Québec, a reçu 200 000 dollars pour démontrer et valider des technologies de pointe permettant de surveiller les systèmes de récupération des biogaz.

L'Université Western Ontario a reçu 200 000 dollars pour surveiller les émissions de méthane du site d'enfouissement W12A de la Ville de London à l'aide de plusieurs technologies émergentes.

La Ville de Vancouver a reçu 75 000 dollars afin d'évaluer et de comparer l'utilisation de plusieurs technologies pour surveiller les émissions de méthane provenant de sites d'enfouissement.

Le district régional de Comox Valley, en Colombie-Britannique, a reçu 51 000 dollars pour l'utilisation de drones afin de surveiller les émissions de biogaz, dans le but d'évaluer l'efficacité de la collecte et de repérer toute fuite dans le système.

Les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement varient au fil du temps en raison de divers facteurs, comme la pression barométrique, les pratiques opérationnelles et les défectuosités de l'équipement. Pour réduire les émissions, il est important de détecter et de réparer les fuites le plus rapidement possible et d'apporter des ajustements pour optimiser les systèmes de récupération des biogaz. Les technologies émergentes de surveillance par drone des émissions de méthane dans les sites d'enfouissement et les systèmes automatisés de gestion des champs de captage offrent la possibilité de rendre la détection des fuites et la gestion des champs de captage plus faciles et plus efficaces.

Ces initiatives appuieront les exploitants de sites d'enfouissement, en évaluant le rendement de ces nouvelles technologies, en déterminant leurs avantages et les obstacles à leur adoption et en montrant comment ces approches peuvent être mises en œuvre. À terme, ces projets aideront le secteur canadien des déchets à réduire les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement du Canada.

Citations

« Le Canada a fait de grands progrès dans la réduction des émissions de méthane, mais il reste encore du travail à faire pour mettre fin aux dommages à court terme causés par ce puissant gaz à effet de serre. La lutte contre les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement assainira notre air et aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses cibles pour 2030, qui consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005. Une démonstration concluante de l'efficacité de ces technologies fournira aux exploitants de sites d'enfouissement canadiens davantage d'outils pour surveiller le méthane des sites d'enfouissement, repérer les fuites et améliorer la récupération des biogaz. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En octobre 2021, le Canada a annoncé son appui à l'engagement mondial sur le méthane (site en anglais seulement).

a annoncé son appui à l'engagement mondial sur le méthane (site en anglais seulement). Au Canada , les principales sources d'émission de méthane sont le pétrole et le gaz (38 p. 100 des émissions totales de méthane), l'agriculture (30 p. 100) et les sites d'enfouissement municipaux (23 p. 100).

, les principales sources d'émission de méthane sont le pétrole et le gaz (38 p. 100 des émissions totales de méthane), l'agriculture (30 p. les sites d'enfouissement municipaux (23 p. 100). Le gouvernement du Canada travaille à l'élaboration d'une nouvelle réglementation fédérale en vue d'augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui recueillent et traitent le méthane, et afin de s'assurer que les systèmes existants captent autant d'émissions de méthane que possible.

travaille à l'élaboration d'une nouvelle réglementation fédérale en vue d'augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui recueillent et traitent le méthane, et afin de s'assurer que les systèmes existants captent autant d'émissions de méthane que possible. Pour appuyer l'atteinte des objectifs du Canada en matière de réduction des gaz à effet de serre et du méthane, les sites d'enfouissement doivent capter une plus grande partie du méthane qu'ils produisent.

