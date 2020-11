Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Peter Schiefke, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde 2 256 554 dollars à 16 projets de recherche scientifique devant approfondir notre compréhension des effets de la pollution par le plastique sur notre environnement naturel et notre santé. Ce financement est fourni dans le cadre de l'Initiative visant à accroître les connaissances sur la pollution plastique.

Le gouvernement du Canada a récemment publié le rapport final de l'évaluation scientifique de la pollution plastique, qui examine la présence de la pollution par le plastique et ses effets sur l'environnement et la santé humaine. L'évaluation confirme que la pollution par le plastique est partout et qu'elle a des effets néfastes sur notre environnement. Elle a également déterminé qu'il y a des lacunes dans nos connaissances. Le financement annoncé aujourd'hui vise à combler les lacunes cernées dans les connaissances et à nous aider à évoluer vers un monde plus propre et plus sain.

Le secrétaire parlementaire a fait cette annonce lors de la Zero Waste Conference (conférence virtuelle sur la thématique du zéro déchet) où il a également souligné l'importance de la collaboration dans le domaine de la recherche pour soutenir la mise en œuvre du Programme scientifique canadien sur les plastiques.

Le Canada prend des mesures pour protéger l'environnement et réduire les déchets de plastique et la pollution dans tout le pays. Le Canada dispose d'un plan exhaustif pour s'attaquer aux déchets de plastique. Il comprend le passage à une économie circulaire, au moyen d'une approche qui vise à apporter des changements dans tout le cycle de vie des plastiques, tant à l'étape de la conception qu'à celles de la fabrication, de l'utilisation ou de la récupération. Le plan prévoit également l'interdiction de certains articles en plastique à usage unique néfastes qui sont souvent trouvés dans la nature, ne sont pas recyclés dans la plupart des cas et peuvent facilement être remplacés. L'approche proposée permet au Canada de progresser vers l'atteinte de zéro déchet de plastique d'ici 2030.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'investit dans la lutte contre la pollution par le plastique et dans la transition vers une économie plus circulaire, notamment en interdisant certains plastiques à usage unique néfastes. En collaborant avec des chercheurs universitaires et des organisations à but non lucratif, nous comblons le manque d'information sur les effets des plastiques sur la santé des Canadiens et notre environnement, nous progressons vers l'objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030 et nous créons un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Il a été démontré que la pollution par le plastique cause des souffrances aux espèces sauvages. Par exemple, les animaux s'enchevêtrent dans des cordes, filets, colliers de serrage, sacs de plastique, courroies d'emballage et porte-canettes, ou encore ils ingèrent du plastique, ce qui les fait suffoquer et endommage leurs organes et leur système intestinal, les empêche de s'alimenter et peut les faire souffrir de faim. De plus, la pollution par le plastique perturbe les habitats en facilitant le transport d'espèces envahissantes et de maladies d'un endroit à l'autre.

Au Canada, 29 000 tonnes de plastique se sont introduites dans l'environnement sous forme de pollution rien qu'en 2016. Si aucune mesure concrète n'est prise pour prévenir la pollution par le plastique, ce volume pourrait atteindre 40 000 tonnes d'ici 2030.

Les Canadiens jettent plus de trois millions de tonnes de déchets de plastique chaque année - c'est le poids de 25 000 rorquals bleus!

Seulement 9 p. 100 des déchets de plastique sont recyclés au Canada, et le reste s'accumule dans les sites d'enfouissement, les installations de valorisation énergétique des déchets ou la nature.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca