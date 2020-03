Le gouvernement du Canada investit dans la recherche sur la médecine régénérative à l'appui de la santé des Canadiens

Le financement aidera à combattre les troubles sanguins, les maladies du cœur, le diabète et la perte de vision

MONTRÉAL, le 2 mars 2020 /CNW/ - Les cellules souches sont les éléments constituants du corps. Elles assurent la croissance, la régénération et la réparation des tissus. Utilisées par la médecine régénérative, elles offrent des promesses immenses pour le traitement de maladies importantes, comme les maladies du cœur et le diabète. Depuis la découverte de l'existence des cellules souches, les chercheurs canadiens ont été des chefs de file mondiaux dans ce domaine de pointe, travaillant en vue de faire passer cette technologie du laboratoire au milieu hospitalier afin d'améliorer et de sauver un nombre incalculable de vies.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, M. William Amos, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), a annoncé un investissement de 6,9 millions de dollars dans le programme de financement de la recherche par voie de concours du Réseau de cellules souches, qui soutient certaines des recherches sur les cellules souches les plus prometteuses au pays.

Ce financement soutiendra neuf projets translationnels et quatre essais cliniques à travers le pays qui ont pour but de faire passer de nouvelles thérapies au stade clinique et de favoriser la croissance continue du secteur canadien de la médecine régénérative. Cela comprend le soutien de 200 chercheurs et stagiaires affiliés à 27 établissements canadiens de recherche en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario, ainsi que de partenariat directs avec plusieurs entreprises biotechnologiques émergentes.

Le secrétaire parlementaire Amos a annoncé l'investissement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où deux des projets subventionnés seront réalisés. L'un de ces projets est un essai clinique qui mettra à l'épreuve un nouveau protocole prometteur ayant pour but de rendre les greffes de cellules souches de sang accessibles à un plus grand nombre de patients atteints de leucémie grave. L'autre est un partenariat biotechnologique qui mise sur une approche basée sur les cellules souches pour traiter la perte de vision.

« La recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative constituent un bel exemple de réussite canadienne et représentent le type de recherche moderne, à risque et à récompense élevés, qui alimente l'innovation et qui nous profite à tous. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans ses chercheurs et scientifiques de classe mondiale qui sauveront d'innombrables vies au Canada et de par le monde. »

- William Amos, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

« Lorsque nous investissons dans la science, nous investissons dans la qualité de vie et la santé de tous. Ce soutien de notre gouvernement aidera les chercheurs canadiens à poursuivre leurs travaux novateurs visant à traiter certaines des maladies les plus graves de notre époque. Félicitations et merci à tous les récipiendaires, qui travaillent avec autant d'ardeur pour que le Canada se maintienne à la fine pointe de la découverte et de l'innovation. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ces projets sont le reflet de la vigueur du secteur canadien de la recherche sur les cellules souches et de la collaboration qui règne au sein du milieu. Grâce aux efforts de cette communauté de recherche, le Réseau de cellules souches se rapproche de son objectif de faire passer les thérapies basées sur les cellules souches du laboratoire au chevet des patients, au profit des Canadiens. »

- Michael Rudnicki, O.C., directeur scientifique et chef de la direction, Réseau de cellules souches

« Nous sommes très fiers de recevoir ce financement qui confirme l'excellence et la reconnaissance de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont comme étant le plus important pôle de recherche au Québec et l'un des plus développés au Canada en thérapie cellulaire et ce, dans les domaines de l'hématologie-oncologie et de l'ophtalmologie. Les progrès des dernières années dans ces domaines sont porteurs d'espoir pour les personnes touchées par le cancer et les maladies oculaires. C'est notamment grâce au soutien financier du Réseau de cellules souches que nos chercheurs continuent d'avoir les leviers nécessaires pour faire avancer les connaissances et les traitements novateurs dans ces domaines, au grand bénéfice de tous. »

- Sylvain Lemieux, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

L'investissement annoncé aujourd'hui comprend une somme de 2,6 millions de dollars qui financera quatre essais cliniques, dont trois sont basés au Québec et dirigés par des femmes.

Le financement annoncé aujourd'hui est assorti de plus de 11 millions de dollars en fonds de contrepartie fournis par des partenaires.

par des partenaires. Les domaines de maladies visés par ces projets comprennent les troubles graves du sang, la perte de vision, le diabète de type 1, la dystrophie musculaire et les maladies du cœur, des poumons et du foie.

Le marché mondial de la médecine régénérative pourrait s'élever à plus de 81 milliards de dollars d'ici 2023.

