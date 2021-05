GATINEAU, QC, le 31 mai 2021 /CNW/ - Les plastiques ont d'énormes effets négatifs sur notre environnement et nos écosystèmes. Ils polluent nos rivières, lacs et océans, sont néfastes pour la faune et peuvent être une menace pour la santé humaine. Étant déterminé à atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique à l'horizon 2030, le gouvernement du Canada prend des mesures pour réduire la pollution par le plastique à l'échelle nationale et créer une économie circulaire pour les plastiques, notamment en interdisant certains plastiques à usage unique néfastes, lorsqu'il est justifié de le faire, données scientifiques à l'appui. Les données que produisent les chercheurs sont essentielles pour établir des politiques et prendre des décisions sur les plastiques qui s'appuient sur la science et étayent nos efforts soutenus pour protéger la faune et l'eau, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des emplois.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé que le gouvernement du Canada accorde près de 7 millions de dollars pour appuyer sept projets de recherche scientifique. Ces projets visent à combler les lacunes dans les connaissances et à améliorer la compréhension des menaces que pose la pollution par le plastique ainsi qu'à nous aider à progresser vers un monde plus propre et plus sain.

Parmi ces projets, mentionnons le projet de l'Université de la Colombie-Britannique, qui fera progresser les technologies permettant de quantifier et de caractériser les microplastiques dans les environnements aquatiques; le projet de l'Institut national de la recherche scientifique, qui évaluera les effets potentiels des nanoplastiques sur la santé humaine; et le projet de l'Université de Guelph, qui évaluera les risques que présentent les microplastiques pour les écosystèmes d'eau douce et du sol.

Ce financement est accordé dans le cadre de l'initiative La science des plastiques pour un avenir plus propre, financée par Environnement et Changement climatique Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, et il s'inscrit dans le droit fil du Programme scientifique canadien sur les plastiques et de l'Évaluation scientifique de la pollution plastique. Il s'agit d'un élément important du grand programme du Canada en vue d'atteindre zéro déchet de plastique.

Le Canada prend des mesures pour protéger l'environnement et réduire la pollution causée par le plastique dans tout le pays au moyen d'une approche globale. Il fait notamment une transition vers une économie circulaire, qui consiste à conserver le plastique dans l'économie sans polluer l'environnement, au moyen de mesures comme une meilleure conception des produits; des taux de réparation, de réusinage et de recyclage plus élevés; et la promotion de la science et des gestes communautaires visant à réduire la pollution par le plastique.

En nous fiant à la science pour améliorer la gestion des plastiques et en investissant dans des solutions novatrices, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,8 million de tonnes par an et créer environ 42 000 emplois dans tout le pays.

« Les Canadiens savent pertinemment que la pollution par le plastique est néfaste, mais pour en mesurer les effets sur notre environnement, une évaluation scientifique s'impose. La recherche scientifique est fondamentale pour nous aider à comprendre et à combattre la pollution par le plastique. À mesure qu'elle évolue, la science nous procure de meilleures connaissances pour réaliser de nets progrès dans la lutte contre cette menace croissante grâce à l'innovation et à des solutions ciblées. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En franchissant les frontières, le plastique pollue sans distinction les eaux de l'Arctique, la faune et les communautés côtières. Nous avons à cœur de soutenir la recherche qui nous aidera à mieux comprendre les menaces que présente la pollution par le plastique et à concevoir des solutions fondées sur des preuves. Ensemble, nous nous attaquons à l'un des plus grands problèmes de notre époque et nous contribuons à ce que le Canada atteigne zéro déchet de plastique. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie



« Félicitations à tous les bénéficiaires. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada est heureux de s'associer à Environnement et Changement climatique Canada pour financer des projets de recherche sur les effets du plastique sur l'environnement, la faune et la santé humaine afin de créer un avenir plus respectueux de l'environnement et plus sain pour le Canada et les Canadiens. »

- Alejandro Adem, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Les Canadiens jettent plus de trois millions de tonnes de déchets de plastique chaque année - c'est le poids de 25 000 rorquals bleus.

Seulement 9 p. 100 des articles en plastique au Canada sont recyclés, et le reste s'accumule dans des sites d'enfouissement, des installations de valorisation énergétique des déchets ou dans l'environnement.

Le Programme scientifique canadien sur les plastiques est un appel à l'action pour aider tous les chercheurs canadiens et les bailleurs de fonds de la recherche de tous les secteurs à collaborer pour combler les principales lacunes dans les connaissances scientifiques sur le plastique. Il permet de cibler des pistes de recherche qui étofferont la base de données probantes pour la prise de décision.

L' Évaluation scientifique de la pollution plastique , publiée en octobre 2020, résume l'état de la science concernant les effets potentiels de la pollution par le plastique sur l'environnement et la santé humaine. Elle confirme que la pollution par le plastique est partout et qu'elle a des effets néfastes sur notre environnement.

, publiée en octobre 2020, résume l'état de la science concernant les effets potentiels de la pollution par le plastique sur l'environnement et la santé humaine. Elle confirme que la pollution par le plastique est partout et qu'elle a des effets néfastes sur notre environnement. Le 12 mai 2021, le Décret d'inscription des articles manufacturés en plastique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada afin de gérer les risques écologiques associés à certains articles manufacturés en plastique.

