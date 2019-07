Le gouvernement du Canada investit dans la recherche innovatrice axée sur la découverte à l'Université McGill

Le financement appuiera des étudiants et des chercheurs dans des domaines aussi variés que la biochimie et l'informatique

MONTRÉAL, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Les nouvelles idées ont le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et de mener à des découvertes qui nous aideront à relever certains de nos plus grands défis. Les investissements dans le travail novateur et créatif des scientifiques et des chercheurs contribuent à l'amélioration de la santé, de l'environnement, de l'économie et des collectivités.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé un investissement de près de 35 millions de dollars en appui à plus de 150 chercheurs à l'Université McGill au titre du Programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Ces fonds, qui découlent de l'investissement sans précédent de 4 milliards de dollars prévu pour la recherche dans le budget de 2018, serviront à financer des bourses d'études supérieures et des bourses postdoctorales pour les étudiants en sciences naturelles et en génie.

Cet investissement s'inscrit dans la vision scientifique du Canada et dans l'engagement du gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences, y compris la plus importante augmentation à ce jour du financement de la recherche fondamentale.

La ministre Duncan a également signé la charte du programme Dimensions à l'Université McGill. Les établissements qui décident d'adopter la charte du programme Dimensions s'engagent à intégrer les principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans leurs politiques, pratiques et plans d'action, ainsi que dans leur culture organisationnelle.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement ferme et durable envers les sciences et les chercheurs. Notre gouvernement a travaillé fort pour redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Cet investissement sans précédent dans les découvertes de demain n'est qu'un exemple des mesures que nous avons prises pour atteindre cet objectif. Félicitations à tous nos titulaires de financement à l'Université McGill. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les subventions à la découverte et les bourses du CRSNG constituent une base solide pour les programmes de recherche de milliers de chercheurs exceptionnels à chaque étape de leur carrière. Ces étudiants, stagiaires postdoctoraux et professeurs sont les piliers du milieu de la recherche en sciences et en génie au Canada. »

- Le président par intérim du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Digvir Jayas, Ph. D.

« L'Université McGill remercie le Conseil de sa grande générosité et de sa souplesse en financement de la recherche fondamentale. Grâce au Programme de subventions à la découverte, les chercheurs de haut niveau de l'Université explorent quantité de sujets, de la matière quantique "sur mesure", un domaine en plein essor, aux effets des changements climatiques sur la biodiversité. »

- Martha Crago, vice-principale (recherche et innovation), l'Université McGill

Les faits en bref

Les fonds obtenus par l'Université McGill s'inscrivent dans un investissement sans précédent de plus de 588 millions de dollars annoncé par la ministre Duncan le 21 mai 2019. Ces fonds seront octroyés à plus de 4 850 chercheurs et étudiants aux quatre coins du pays.

L'enveloppe de 588 millions de dollars comprend 426 millions de dollars au titre des subventions à la découverte qui seront attribuées à plus de 2 295 chercheurs œuvrant dans toutes les disciplines des sciences et du génie.

De plus, 6,2 millions de dollars seront attribués sous forme de suppléments Tremplin vers la découverte à 499 chercheurs en début de carrière au cours de la première année de leur subvention à la découverte pour les aider à démarrer leur carrière.

L'investissement comporte également 83 millions de dollars en bourses pour appuyer près de 1 700 étudiants des deuxième et troisième cycles et stagiaires postdoctoraux en début de carrière.

Le gouvernement du Canada a récemment lancé le programme Dimensions : équité, diversité et inclusion au Canada . Le programme pilote, qui s'inspire de la charte britannique Athena SWAN (anglais) reconnue à l'échelle mondiale, vise à abattre des obstacles systémiques dans le milieu de la recherche, notamment ceux qui touchent les groupes sous-représentés ou désavantagés.

À propos du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

