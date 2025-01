Il collabore avec l'entreprise afin de passer à la prochaine étape de l'établissement d'une mine de cuivre et de zinc carboneutre

SASKATOON, SK, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Il est essentiel pour le Canada d'investir dans l'infrastructure des minéraux critiques s'il veut saisir l'importante occasion économique que procure l'économie à faibles émissions de carbone et tirer profit de ses riches ressources minérales. Le Canada est en bonne posture pour devenir un chef de file mondial dans le domaine des minéraux critiques de même qu'un producteur de premier plan d'une grande variété de ces minéraux, lesquels sont requis pour alimenter l'économie propre, renforcer les capacités nationales en matière de défense et assurer la sécurité nationale et économique. En mettant en place et en étendant les chaînes de valeur des minéraux critiques - de l'extraction au recyclage en passant par le traitement et la fabrication -, le Canada peut créer de bons emplois, favoriser l'offre d'occasions économiques et contribuer à l'établissement d'un avenir résilient et sécuritaire.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 41 millions de dollars dans la société minière Foran. Ce financement, octroyé au titre du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), viendra soutenir le projet de 263,7 millions de dollars de l'entreprise qui vise l'adoption et l'intégration de technologies propres d'avant-garde à sa mine de la baie McIlvenna, en Saskatchewan. Foran cherche à mettre en branle le premier projet d'extraction carboneutre du cuivre au pays.

Grâce à la contribution du FSI, Foran pourra se procurer une flotte de véhicules électriques à batterie, acheter et intégrer un système de ventilation sur demande et de récupération de chaleur, mettre au point un système de recyclage de l'eau, et intégrer à son installation un système de suppression de la pyrite. Une fois achevé, le projet qui sera mené à la mine de la baie McIlvenna pourra servir d'exemple en matière d'extraction minière responsable et durable. Ce financement fait fond sur un investissement du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques pouvant atteindre 20 millions de dollars qu'a annoncé le gouvernement fédéral en décembre 2024 en vue de la construction d'une ligne de transport pour approvisionner le projet en hydroélectricité propre, d'un poste électrique et d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

La Saskatchewan est un chef de file en matière d'extraction minière et d'innovation. Le secteur minier est à l'origine à lui seul d'environ 30 000 emplois directs et indirects dans la province, et l'on trouve en Saskatchewan 27 des 34 minéraux critiques du pays. Cet investissement, qui concorde avec la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, permettra d'augmenter au pays la réserve de deux minéraux clés requis pour réussir la transition vers une économie propre et numérique, soit le cuivre et le zinc. Le projet de Foran favorisera la mise en place de chaînes de valeur nationales allant de l'exploration à la fabrication. La mine procurera également d'importantes retombées à la Saskatchewan et aux communautés autochtones s'y trouvant en maintenant environ 400 emplois à temps plein et en fournissant de l'emploi et des possibilités économiques aux communautés autochtones.

« L'exploitation des minéraux critiques qui se trouvent en abondance en Saskatchewan générera des occasions économiques et des emplois. Le projet de Foran à la mine de la baie McIlvenna permettra à lui seul de maintenir environ 400 emplois en plus de consolider la position de la Saskatchewan à titre de leader mondial en extraction minière grâce à une production accrue de cuivre et de zinc au pays qui suffira à répondre à nos besoins et à ceux de nos alliés. Le Canada continuera de participer à la mise en place de nos chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques de bout en bout, de manière à procurer des retombées économiques et à contribuer à l'établissement d'un avenir sécuritaire. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Notre gouvernement est résolu à établir un avenir carboneutre au Canada, et ce projet constitue précisément le type d'investissement dont nous avons besoin pour garantir la place du Canada en tant que chef de file mondial des technologies propres et des produits minéraux provenant de sources responsables. Cet investissement aidera Foran à tirer parti d'innovations technologiques pour faire de l'exploitation des minéraux critiques une activité plus durable, réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer au développement économique des communautés rurales, éloignées et autochtones. C'est avantageux pour la planète, les communautés partout au pays et l'ensemble de la population canadienne. » - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les minéraux critiques sont indispensables pour l'économie de la Saskatchewan et jouent un rôle clé dans la transition du Canada vers une économie carboneutre. Le Canada a les ressources dont le monde a besoin, et l'annonce d'aujourd'hui montre comment nous pouvons exploiter cette force pour bâtir une économie prospère dans les Prairies, une économie qui soutient les entreprises résilientes et les communautés florissantes. »

- Le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Terry Duguid

« Nous sommes honorés de pouvoir compter sur un soutien additionnel du gouvernement du Canada et d'ainsi pouvoir faire avancer la préparation de la baie McIlvenna en vue de la production. Cette contribution vient renforcer l'engagement de Foran de mettre en place des pratiques minières durables, puisqu'elle permettra l'intégration de technologies d'avant-garde, comme des véhicules électriques à batterie, des systèmes de recyclage de l'eau et des systèmes de récupération de chaleur, à nos opérations. Elle témoigne de la force de nos ressources et de notre équipe, Foran devenant ainsi le prochain producteur de minéraux critiques au Canada. Elle vient aussi soutenir le développement durable des ressources, créer des emplois et promouvoir l'adoption de pratiques minières responsables en Saskatchewan. L'obtention de ce capital à faible coût fait foi des atouts de la baie McIlvenna et met en lumière la nécessité absolue pour les projets en amont de faire augmenter la réserve nationale de cuivre. »

- Le président-directeur général de la société minière Foran, Dan Myerson

Faits en bref

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) réalise des investissements d'importance dans des projets novateurs qui contribueront à la croissance économique du Canada, au profit de toute la population canadienne. Le FSI couvre tous les secteurs de l'économie et s'adresse aux organismes à but lucratif et non lucratif afin de soutenir le réseau canadien de l'innovation.

D'une taille de 104 785 hectares, la propriété de Foran à la baie McIlvenna est située dans la région Centre-Est de la Saskatchewan , environ 65 km à l'ouest de Flin Flon , au Manitoba (85 km de route).

, environ 65 km à l'ouest de , au (85 km de route). Le gisement de la baie McIlvenna est l'un des plus grands gisements non exploités de cuivre au Canada. Foran a récemment (2024) annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le lancement de la phase officielle de construction du projet, la production initiale devant commencer au quatrième trimestre de 2025.

Le projet cible l'un des six minéraux priorisés dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui sont : le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies présente une vision selon laquelle il faut être à l'écoute des partenaires des Prairies. Il faut donc renforcer la collaboration et travailler ensemble à l'atteinte du but commun d'établir dans les Prairies une économie solide et prospère qui ne laisse personne pour compte. Les principes fondamentaux du Cadre sont les suivants : adopter une approche axée sur les réalités régionales et locales, favoriser la réconciliation économique avec les peuples autochtones, respecter les sphères de compétence, faire preuve d'ouverture, et améliorer la coordination fédérale.

Pour en savoir plus sur le Cadre, les prochaines étapes et les domaines d'intérêt, consultez la page Web Développement d'une économie verte dans les Prairies de Développement économique Canada pour les Prairies.

