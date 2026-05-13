CALGARY, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 3,35 millions de dollars à deux organismes soutenant des initiatives de prévention du crime dans des communautés autochtones à Calgary.

L'organisme Urban Society for Aboriginal Youth (USAY) recevra 1,25 million de dollars du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) pour soutenir un projet visant à aider les jeunes Autochtones à risque de s'impliquer dans la criminalité ou les gangs. Ce projet, mené par le USAY Indigenous Youth Centre, facilite l'acquisition de compétences de vie, soutient la santé mentale et le bien‑être, et renforce l'identité culturelle grâce à des activités fondées sur les traditions autochtones, dans un cadre sécuritaire et chaleureux. Le centre pour jeunes USAY aide aussi les jeunes et leurs familles à répondre à des besoins immédiats et les aiguille vers des ressources appropriées.

The Aboriginal Friendship Centre of Calgary recevra 2,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones (ISCCA) du Programme de contribution à l'amélioration de la sécurité des collectivités autochtones (PCASCA), afin de soutenir un projet destiné aux hommes et aux femmes autochtones réintégrant leur communauté à la suite d'une incarcération ou d'une probation. Le programme de 24 semaines comprend des séances de groupe animées par des Aînés, des activités culturelles et de plein air ancrées dans les traditions autochtones, ainsi qu'un accompagnement individuel pour aider les participants à améliorer leur bien‑être et à se réintégrer avec succès dans leur communauté.

Le FAPC soutient des projets fondés sur des données probantes qui ciblent les facteurs de risque associés à la criminalité chez les personnes vulnérables, en mettant l'accent sur les jeunes de 6 à 30 ans et les délinquants à risque élevé. Le PCASCA finance des organisations autochtones, des gouvernements autochtones et municipaux, ainsi que des établissements d'enseignement postsecondaire afin d'élaborer des solutions en matière de sécurité communautaire qui répondent aux besoins et priorités propres aux communautés autochtones.

Citations

« Soutenir des initiatives communautaires est essentiel pour prévenir la criminalité et bâtir des communautés plus sûres. Ces investissements aideront les communautés autochtones à Calgary à avoir accès à des programmes adaptés à leur culture qui favorisent le bien‑être, développent des compétences et soutiennent un cheminement positif pour l'avenir. Je suis fier de voir des organismes locaux diriger ce travail important. »



-- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« Le projet Seven Feathers constitue un puissant exemple d'initiatives dirigées par des Autochtones. En plaçant la culture, l'apprentissage lié au territoire et les liens communautaires au cœur de son approche, l'initiative permet aux jeunes de développer un fort sentiment d'identité, d'appartenance et de raison d'être. »

-- Leeanne Ireland, directrice exécutive, Urban Society for Aboriginal Youth

« Cet investissement significatif de plus de 2,1 millions de dollars de Sécurité publique Canada est un témoignage éloquent de la puissance des partenariats et de la réussite des initiatives menées par des Autochtones. Au Aboriginal Friendship Centre of Calgary, nous avons vu que l'harmonisation du soutien fédéral et de la sagesse de nos Aînés permet de créer un parcours transformateur pour nos proches qui naviguent dans le système de justice. Ce financement nous permet d'accroître notre portée et notre impact, en offrant un parcours de guérison et de responsabilisation ancré dans la culture, qui renforce la sécurité et l'esprit de l'ensemble de notre communauté. Nous sommes fiers de travailler aux côtés du gouvernement du Canada pour offrir un programme qui honore nos traditions tout en produisant des résultats concrets et durables. »

-- Shane Gauthier, directeur, Aboriginal Friendship Centre of Calgary

Faits en bref

Pour la mise en œuvre du Cadre fédéral visant à réduire la récidive, le financement accordé par l'ISCCA appuie des initiatives communautaires qui offrent des solutions de rechange à l'incarcération ou qui œuvrent à la réintégration des personnes autochtones ayant eu des démêlés avec le système de justice.

Le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) fait partie de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des interventions fondées sur des données probantes visant à s'attaquer aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité chez les populations vulnérables, en particulier les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.

Le gouvernement du Canada adopte une approche globale de la sécurité publique grâce à des investissements pour lutter contre la criminalité et accroître la sécurité des collectivités :

Investir 1,5 milliard de dollars au cours des 10 dernières années pour renforcer les capacités des forces de l'ordre et les programmes de prévention des gangs, notamment l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, ainsi que le renouvellement prévu du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, pouvant atteindre 157,5 millions de dollars au cours des trois prochaines années, afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence des gangs avant qu'elles ne surviennent.

Présenter des mesures législatives visant à perturber les réseaux criminels, à fournir aux forces de l'ordre davantage d'outils pour renforcer la sécurité des frontières, et à lutter contre le crime organisé transnational, le fentanyl illégal, l'extorsion et le financement illicite. Ces mesures comprennent le projet de loi C‑22 récemment déposé, une loi visant à assurer la sécurité des Canadiens, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontalière du Canada (projet de loi C‑12), récemment adoptée, ainsi que le projet de loi proposé sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (projet de loi C‑14), qui rendrait la liberté sous caution plus difficile à obtenir et imposerait des peines plus sévères pour les infractions liées à l'extorsion.

(projet de loi C‑12), récemment adoptée, ainsi que le projet de loi proposé sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (projet de loi C‑14), qui rendrait la liberté sous caution plus difficile à obtenir et imposerait des peines plus sévères pour les infractions liées à l'extorsion. Investir 1,7 milliard de dollars (budget de 2025) pour renforcer la réponse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au crime organisé transnational, à la criminalité financière et au blanchiment d'argent, tout en accroissant les capacités en matière de renseignement et de sécurité nationale.

Embaucher 1 000 agents supplémentaires de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin de renforcer la gestion des frontières et les capacités d'application de la loi, ainsi que 1 000 nouveaux membres de la GRC pour accroître les capacités de la police fédérale partout au Canada afin de lutter contre la criminalité -- notamment la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et les réseaux criminels organisés qui menacent la sécurité économique et nationale du Canada.

Établir une nouvelle Agence de lutte contre les crimes financiers qui deviendrait l'organisme d'application de la loi de premier plan au Canada en matière de criminalité financière.

Lutter contre la criminalité et la violence liées aux armes à feu, notamment au moyen du Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut (PIAFSAA), qui permettra de retirer des communautés canadiennes des armes dangereuses de type arme d'assaut, du refus obligatoire de permis pour les personnes soupçonnées de violence familiale ou de harcèlement criminel, de la restriction de l'accès aux armes de poing et d'un examen exhaustif du régime canadien de classification des armes à feu.

Afin de contribuer à lutter contre le taux élevé de crimes motivés par la haine, la Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'accorder 75 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026‑2027, à Sécurité publique Canada pour le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC). Le PSCC aide les Canadiens à se sentir plus en sécurité en offrant du financement aux communautés à risque d'incidents motivés par la haine afin de renforcer leurs mesures de sécurité, notamment dans les lieux de culte, les écoles, les centres communautaires et d'autres établissements.

Organiser des sommets sur l'extorsion à Surrey (Colombie‑Britannique) et à Brampton (Ontario), réunissant des dirigeants fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre, dont l'ASFC et la GRC, afin de renforcer la coordination et de faire progresser les efforts intégrés visant à perturber les réseaux criminels transfrontaliers et à protéger les entreprises locales et les résidents.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]