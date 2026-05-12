CALGARY, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada visant à prévenir la criminalité dans les communautés autochtones.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : Le mercredi 13 mai 2026

Heure : 11 h (HAR)

Lieu :

Aboriginal Friendship Centre, salle Elders

4630 - 16e Avenue Nord-Ouest

Calgary (Alberta)

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent y assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Heather McRae, Cabinet de Corey Hogan, député de Calgary Confederation, 403-404-4207, [email protected]