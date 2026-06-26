Le gouvernement du Canada investit dans la prévention de la criminalité chez les jeunes au Nunavut

IQALUIT, NU, le 26 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Jacques Ramsay, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un soutien fédéral de 1,59 million de dollars au ministère de la Justice du gouvernement du Nunavut pour un projet de prévention de la criminalité chez les jeunes, par l'entremise du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC).

Le projet permettra d'adapter et de mettre en œuvre le programme de justice thérapeutique à Pond Inlet pour soutenir les jeunes âgés de 12 à 30 ans qui ont des démêlés avec le système judiciaire. Le programme offre une solution de rechange au processus judiciaire officiel en mettant l'accent sur la guérison, la responsabilisation et le soutien, dans le but de réduire la récidive et d'aider les participants à progresser de manière positive.

Les participants recevront un soutien en santé mentale, comme des conseils et une thérapie de groupe axée sur les aptitudes à la vie quotidienne, ainsi que des activités culturelles dirigées par des Aînés inuits et des membres de la collectivité, y compris des expériences liées à la terre et des compétences traditionnelles. Le projet contribue à renforcer les liens, à renforcer la résilience et à rendre les communautés plus sûres pour tous en réunissant les services cliniques, les programmes culturels et les partenariats communautaires.

Le FAPC appuie des projets fondés sur des données probantes qui s'attaquent aux facteurs de risque connus associés à la criminalité chez les personnes vulnérables, en mettant l'accent sur les jeunes et les délinquants à risque élevé.

Citations

« Ce projet offre aux jeunes de Pond Inlet de nouvelles occasions d'aller de l'avant de manière positive. En combinant le soutien en santé mentale avec les connaissances culturelles inuites et le leadership communautaire, il donne aux participants les outils et les conseils dont ils ont besoin pour faire des choix positifs et contribuer à des communautés plus sûres et plus saines. »

- Jacques Ramsay, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Je remercie le ministre Anandasangaree et Sécurité publique Canada de leur appui au programme de justice thérapeutique du Nunavut. En intégrant les connaissances et les pratiques traditionnelles inuites aux ressources cliniques, le programme aide les participants à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la délinquance. Ce nouveau financement nous permettra d'élargir ce programme dirigé par les Inuits et de renforcer les voies locales pour obtenir des résultats en matière de justice et de sécurité publique plus adaptés à la culture et durables pour les individus et tous les Nunavutois. »

- L'honorable George Hickes, vice-premier ministre du Nunavut, ministre de la Justice et ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nunavut

« Le Fonds d'action en prévention du crime du gouvernement du Canada appuie d'importantes initiatives de prévention du crime qui s'attaquent aux facteurs de risque connus associés à la criminalité, en particulier chez les jeunes autochtones et les jeunes à risque. Je suis heureuse de voir que le Programme de justice thérapeutique du Nunavut reçoit des fonds pour offrir aux jeunes de Pond Inlet des solutions de rechange significatives et culturellement appropriées au système de justice pénale, y compris des conseils en santé mentale et l'apprentissage de compétences de base traditionnelles et culturelles inuites. Ces initiatives peuvent fournir les mesures de soutien ciblées nécessaires pour prévenir la réintégration dans le système de justice pénale. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

Faits en bref

Le FAPC fait partie de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui appuie les interventions fondées sur des données probantes ciblant les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité chez les populations vulnérables, en particulier les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.

Le gouvernement du Canada adopte une approche globale en matière de sécurité publique en investissant dans la lutte contre la criminalité et l'amélioration de la sécurité communautaire : Investir 1,5 milliard de dollars au cours des 10 dernières années pour renforcer les programmes d'application de la loi et de prévention des gangs, notamment l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et le renouvellement prévu du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires, jusqu'à concurrence de 157,5 millions de dollars au cours des trois prochaines années, afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et à la violence des gangs avant qu'elle ne commence. Présenter des mesures législatives visant à perturber les réseaux criminels, à fournir aux organismes d'application de la loi davantage d'outils pour assurer la sécurité de nos frontières, à lutter contre le crime organisé transnational, le fentanyl illégal, l'extorsion et le financement illicite. Il s'agit notamment du nouveau projet de loi C-22, une loi visant à assurer la sécurité des Canadiens, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada (projet de loi C-12), récemment adoptée, et de la Loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (projet de loi C-14), qui rendrait la liberté sous caution plus difficile à obtenir et imposerait des peines plus sévères pour les infractions liées à l'extorsion. Investir 1,7 milliard de dollars (budget de 2025) pour renforcer la réponse de la GRC au crime organisé transnational, à la criminalité financière et au blanchiment d'argent, tout en améliorant la capacité en matière de renseignement et de sécurité nationale. Embaucher 1 000 employés supplémentaires de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour renforcer la capacité de gestion frontalière et d'exécution de la loi, et 1 000 nouveaux membres de la GRC pour accroître la capacité des services de police fédéraux partout au Canada à lutter contre la criminalité - y compris la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et les réseaux criminels organisés qui menacent la sécurité économique et nationale du Canada. Établir une nouvelle Agence contre les crimes financiers qui sera le principal organisme d'application de la loi au Canada contre les crimes financiers. Lutter contre la criminalité et la violence liées aux armes à feu, notamment par la mise en œuvre du Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut (PIAFSAA), qui retirera les armes à feu dangereuses de style arme d'assaut des collectivités canadiennes, la mise en œuvre du refus obligatoire de permis pour les personnes soupçonnées de violence familiale ou de traque, la restriction de l'accès aux armes de poing et le lancement d'un examen complet du régime de classification des armes à feu du Canada. Pour aider à lutter contre le taux élevé de crimes haineux, la Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'accorder 75 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, à Sécurité publique Canada pour le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC). Le PSCC aide les Canadiens à se sentir plus en sécurité en fournissant des fonds aux communautés à risque d'incidents motivés par la haine afin de renforcer leurs mesures de sécurité dans les lieux de culte, les écoles, les centres communautaires et d'autres lieux de rassemblement communautaire. Organiser des sommets sur l'extorsion à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Brampton, en Ontario, réunissant des dirigeants fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre, dont l'ASFC et la GRC, afin de renforcer la coordination et de faire progresser les efforts intégrés visant à perturber les réseaux criminels transfrontaliers et à protéger les entreprises et les résidents locaux.



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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

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