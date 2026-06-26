/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Ramsay annoncera un soutien fédéral pour la prévention de la criminalité chez les jeunes au Nunavut/

IQALUIT, NU, le 25 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Jacques Ramsay, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'occasion d'une annonce de financement dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime afin de souligner les efforts du gouvernement du Canada pour appuyer des initiatives de prévention de la criminalité chez les jeunes au Nunavut.

Un point de presse suivra.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 26 juin 2026

Heure : 15 h 30 (HAE)

Lieu :

Assemblée législative du Nunavut - Hall d'entrée principal

926, rue Sivummut

Iqaluit (Nunavut)

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 20 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations. La pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personne-ressource: Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]