/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Anandasangaree souligne le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire à Scarborough/

SCARBOROUGH, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, pour souligner le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire à Scarborough et les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer l'abordabilité et la résilience du système alimentaire.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Vendredi 26 juin 2026

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : Scarborough (Ontario)

Remarques à l'intention des médias

Veuillez noter que cet événement se déroulera en plein air.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement et d'autres renseignements sur l'accès.

pour connaître le lieu de l'événement et d'autres renseignements sur l'accès. Pour des raisons de sécurité, les représentants des médias doivent s'inscrire avant 12 h HAE le vendredi 26 juin 2026 et doivent apporter une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]