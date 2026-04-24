WINNIPEG, MB, le 24 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 95 000 $ à la Ville de Winnipeg pour son projet pilote visant à créer le Centre collaboratif pour la sécurité dans les rues de Winnipeg dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC) de Sécurité publique Canada.

Ce projet vise à renforcer le leadership en matière de santé mentale, de dépendance et d'itinérance en collaboration avec le Downtown Community Safety Partnership, les agents de sécurité communautaire, le Service de police de Winnipeg et le Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg. La collaboration entre les partenaires les aidera à intervenir plus efficacement lorsque des incidents surviennent et à mieux comprendre les tendances émergentes dans le centre-ville de Winnipeg.

Le projet permettra aussi de créer le Centre collaboratif pour la sécurité dans les rues, qui réunira les partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux, les organisations autochtones, les organismes sans but lucratif et les groupes du secteur privé pour qu'ils collaborent et échangent de l'information.

Le FAPC soutient des projet fondés sur des données probantes qui ciblent les facteurs de risque connus associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables, en particulier les jeunes âgés de 6 à 30 ans et les délinquants à risque élevé.

Citations

« Le renforcement de la sécurité de nos communautés repose sur une solide collaboration et un échange d'information entre tous les ordres de gouvernement et les partenaires communautaires. Cette initiative témoigne de cet engagement. Le nouveau Centre collaboratif pour la sécurité dans les rues de Winnipeg réunira nos partenaires pour améliorer les mesures de soutien offertes aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentale ou des problèmes de dépendance ou en situation d'itinérance. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

- Cet investissement appuie le travail que nous menons dans le cadre de l'initiative Winnipeg, ville sûre, afin de mettre en place une approche plus coordonnée et proactive en matière de sécurité publique à Winnipeg. Il nous aidera à intégrer, dans un seul système, les données du Service de police de Winnipeg et d'autres organismes, ce qui nous donnera une vision plus claire de la situation et nous permettra de diriger les ressources là où elles auront le plus grand impact. »

-- Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref

Le FAPC fait partie de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui appuie des interventions fondées sur des données probantes visant à s'attaquer aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité chez les populations vulnérables, en particulier les enfants et les jeunes.

Cet investissement réalisé dans le cadre du FAPC s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour lutter contre la criminalité et renforcer la sécurité des collectivités, laquelle comprend également : Investir 1,5 milliard de dollars au cours des dix dernières années afin de renforcer les services d'application de la loi et les programmes de prévention des gangs, notamment l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, ainsi que le renouvellement prévu du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, pouvant atteindre 157,5 millions de dollars au cours des trois prochaines années, afin de contribuer à prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence des gangs avant qu'elles ne surviennent. Présenter des mesures législatives visant à perturber les réseaux criminels, à fournir aux organismes d'application de la loi de nouveaux outils pour assurer la sécurité des frontières, et à lutter contre le crime organisé transnational, le fentanyl illégal, l'extorsion et le financement illicite. Ces mesures comprennent notamment le projet de loi C‑22 récemment déposé, la Loi concernant l'accès légal , la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada (projet de loi C‑12), récemment adoptée, ainsi que le projet de loi proposé sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (projet de loi C‑14), qui rendrait l'obtention de la mise en liberté sous caution plus difficile et imposerait des peines plus sévères pour les infractions liées à l'extorsion. Investir 1,7 milliard de dollars (Budget 2025) afin de renforcer l'intervention de la GRC face au crime organisé transnational, à la criminalité financière et au blanchiment d'argent, tout en accroissant les capacités en matière de renseignement et de sécurité nationale. Embaucher 1 000 employés supplémentaires à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour renforcer la gestion des frontières et les capacités d'application de la loi, ainsi que 1 000 nouveaux membres de la GRC afin d'accroître les capacités de police fédérale partout au Canada pour lutter contre la criminalité - y compris la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne et les réseaux criminels organisés qui menacent la sécurité économique et nationale du Canada. Établir une nouvelle Agence contre les crimes financiers pour agir à titre d'organisme principal d'application de la loi du Canada en matière de criminalité financière. Lutter contre la criminalité et la violence liées aux armes à feu, notamment grâce au Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut (PIAFSAA), qui permettra de retirer des collectivités canadiennes les armes à feu dangereuses de style arme d'assaut grâce au refus obligatoire de délivrance de permis aux personnes soupçonnées de violence conjugale ou de harcèlement criminel, à la restriction de l'accès aux armes de poing, et au lancement d'un examen exhaustif du régime canadien de classification des armes à feu. Organiser des sommets sur l'extorsion à Surrey (C.-B.) et à Brampton (Ontario) réunissant des dirigeants fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre, dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la GRC, afin de renforcer la coordination et de faire progresser les efforts intégrés visant à perturber les réseaux criminels transfrontaliers et à protéger les entreprises locales et les résidents.



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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]