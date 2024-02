VANCOUVER, BC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) s'est engagé à prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes, notamment les moules zébrées et quagga. En mai 2023, le MPO a annoncé une contribution de 8,75 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE) nouvellement créé. Le FPEAE finance des organismes et des projets admissibles qui mettent l'accent sur la prévention de l'introduction et de l'établissement d'espèces aquatiques envahissantes partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé une aide financière d'au plus 540 000 $ de 2023 à 2025 pour la fondation Habitat Conservation Trust Foundation (HCTF), dans le cadre du FPEAE. La HCTF est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans le financement d'importants projets de conservation. Ce financement soutiendra le travail en cours du Programme de lutte contre les moules envahissantes de la Colombie-Britannique, notamment les efforts continus pour empêcher l'introduction des moules zébrées et quagga en Colombie-Britannique.

En plus de ces contributions financières, le MPO travaille continuellement sur de nouvelles initiatives axées sur la détection et l'intervention en cas de signalements d'invasions imminentes d'espèces aquatiques envahissantes, notamment aux frontières internationales, ainsi que sur la facilitation des mesures préventives prises sur le terrain grâce à des partenariats. Le MPO investit aussi 90 000 $ dans l'acquisition de deux nouvelles remorques-citernes de décontamination en Colombie-Britannique, afin de soutenir le Programme provincial de lutte contre les moules envahissantes. Ces remorques-citernes de décontamination permettront de sensibiliser le public à l'importance de laver, drainer et sécher leurs embarcations avant de passer d'un plan d'eau à un autre, et ce, afin de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes. De plus, ces remorques-citernes permettront au MPO d'appuyer la Province en procédant à la décontamination des embarcations lorsque le personnel provincial n'est pas disponible.

Lutter contre l'introduction et la propagation des moules zébrées et quagga ainsi que d'autres espèces envahissantes est l'affaire de tous, et exige la participation du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, des communautés autochtones, des intervenants et du grand public. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer la protection des voies navigables du Canada.

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des espèces non indigènes de poissons, d'invertébrés ou de plantes qui ont été introduites dans un nouveau milieu aquatique, en dehors de leur aire de répartition naturelle.

Les EAE constituent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux, de l'économie et de la société du Canada . Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième menace en importance pour la biodiversité mondiale.

. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième menace en importance pour la biodiversité mondiale. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les poissons et leur habitat, notamment en luttant contre les espèces aquatiques envahissantes comme les moules zébrées et quagga, qui ont d'importantes répercussions écologiques sur les écosystèmes d'eau douce au Canada.

s'est engagé à protéger les poissons et leur habitat, notamment en luttant contre les espèces aquatiques envahissantes comme les moules zébrées et quagga, qui ont d'importantes répercussions écologiques sur les écosystèmes d'eau douce au Canada. La gestion efficace des EAE est une priorité et une responsabilité que se partagent les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est responsable de la gestion des EAE dans les eaux douces de la C.-B., avec le soutien du MPO.

« Notre gouvernement est déterminé à assurer la protection des voies navigables canadiennes et de leur biodiversité contre les espèces aquatiques envahissantes destructrices. L'octroi d'une contribution financière à des bénéficiaires comme la fondation Habitat Conservation Trust Foundation permettra de mener des recherches spécialisées et d'établir des partenariats, visant à mettre fin aux espèces envahissantes, notamment les moules zébrées et quagga. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La HCTF est heureuse de recevoir ce financement opportun du MPO pour les moules envahissantes zébrées et quagga, car elles sont présentes juste à l'extérieur de nos frontières de la Colombie-Britannique, et nuiraient considérablement aux espèces et aux habitats d'eau douce de la Colombie-Britannique. Ces fonds permettront d'appuyer de nombreux groupes d'intendance locaux, qui surveillent plus de 65 plans d'eau appuyant ainsi le Programme provincial de défense contre les moules envahissantes. »

Dan Buffett, président-directeur général, Habitat Conservation Trust Foundation

